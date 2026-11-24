EURO'NUN SEYRİNDE FRANSA KRİTİK ROL OYNAYABİLİR

Bankanın analizinde dikkat çeken bir diğer başlık ise Fransa'nın maliye politikası oldu. Fransa'nın kamu maliyesinde daha sıkı disiplin sağlamak amacıyla “altın kural” uygulamasına geçmesi, euro açısından destekleyici bir gelişme olarak görülüyor.

Söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde Fransız hükümetinin bütçe dengesini sağlamak için uzun vadeli ve çok yıllı bir plan hazırlaması gerekecek. Hardman'a göre Fransa'nın bu yönde adım atması, Euro Bölgesi'nin mali görünümüne ilişkin endişeleri azaltarak Avrupa para biriminin güç kazanmasına katkı sağlayabilir.