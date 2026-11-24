Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünyanın en büyük finans kuruluşlarından Japonya merkezli MUFG Bank (Mitsubishi UFJ Financial Group), euro/dolar paritesine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Bankaya göre dolar karşısında gerileyen euronun mevcut seviyelerden çok daha fazla değer kaybetme ihtimali düşük. MUFG Bank analisti Lee Hardman, yayımladığı analizde euronun daha düşük bir işlem bandında denge bulduğunu belirtti. Hardman, Avrupa para biriminde yeni ve sert bir düşüş yaşanması için piyasaları sarsacak olumsuz bir gelişmenin ortaya çıkması gerektiğini ifade etti.
Hardman'a göre euro/dolar paritesi kısa vadede 1,0500-1,1000 aralığında seyrediyor. ABD ile İran arasındaki çatışma ve Euro Bölgesi'nin kamu maliyesine ilişkin endişeler, euro üzerindeki baskının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.
Ancak Japon finans devi, yeni bir olumsuz şok yaşanmadığı takdirde euronun bu işlem aralığını koruyabileceği görüşünde.
MUFG Bank, ABD-İran çatışmasının yarattığı baskının ve Euro Bölgesi'ndeki mali risklerin 2027 yılında hafiflemesini bekliyor. Hardman, euroyu baskılayan bu unsurların etkisini kaybetmesiyle birlikte Avrupa para biriminin dolar karşısında kademeli olarak değer kazanabileceğini öngörüyor.
Bankanın analizinde dikkat çeken bir diğer başlık ise Fransa'nın maliye politikası oldu. Fransa'nın kamu maliyesinde daha sıkı disiplin sağlamak amacıyla “altın kural” uygulamasına geçmesi, euro açısından destekleyici bir gelişme olarak görülüyor.
Söz konusu düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde Fransız hükümetinin bütçe dengesini sağlamak için uzun vadeli ve çok yıllı bir plan hazırlaması gerekecek. Hardman'a göre Fransa'nın bu yönde adım atması, Euro Bölgesi'nin mali görünümüne ilişkin endişeleri azaltarak Avrupa para biriminin güç kazanmasına katkı sağlayabilir.