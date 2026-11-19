Bankaların faizsiz kredi kampanyaları Kasım 2026'da dikkat çekiyor. Yeni müşterilere özel sunulan fırsatlarda 150 bin TL'ye varan faizsiz finansman, 50 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans seçenekleri öne çıkıyor. Peki hangi banka, ne kadar kredi veriyor? İşte DenizBank, QNB, Akbank, Garanti BBVA ve diğer bankaların güncel kampanyaları…