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İstanbul
Bankaların faizsiz kredi kampanyaları Kasım 2026'da dikkat çekiyor. Yeni müşterilere özel sunulan fırsatlarda 150 bin TL'ye varan faizsiz finansman, 50 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans seçenekleri öne çıkıyor. Peki hangi banka, ne kadar kredi veriyor? İşte DenizBank, QNB, Akbank, Garanti BBVA ve diğer bankaların güncel kampanyaları…
1. DenizBank
- Faiz oranı: %0
- Toplam tutar: 100.000 TL
- Vade: 3–4 ay
- Kredi: 50.000 TL’ye varan (4 ay)
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye varan (3 ay)
- Taksitli Kurtaran Hesap: 25.000 TL’ye varan (3 ay)
2. QNB – Faizsiz Fırsat
- Faiz oranı: %0
- Toplam tutar: 150.000 TL
- Vade: 3 ay
- İhtiyaç kredisi: 25.000 TL’ye varan
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye varan
- Taksitli ek hesap: 100.000 TL’ye varan
- Yeni müşterilere özel.
3. Garanti BBVA – Faizsiz Fırsat
- Faiz oranı: %0
- Toplam tutar: 100.000 TL
- Vade: 3 ay
- Kredi: 50.000 TL’ye varan
- Taksitli Avans Hesap: 50.000 TL’ye varan
- Yeni müşterilere özel.
4. ON Dijital
- Faiz oranı: %3,19
- Toplam tutar: 600.000 TL
- Vade: 12 ay
- İhtiyaç kredisi: 600.000 TL’ye varan.
5. İş Bankası
- Faiz oranı: %0,99
- Toplam tutar: 100.000 TL
- Vade: 1–3 ay
- İhtiyaç kredisi: 50.000 TL’ye varan (3 ay)
- Ek hesap: 50.000 TL’ye varan (1 ay)
- Yeni müşterilere özel.
6. QNB – Nakit Fırsatı
- Faiz oranı: %0–%3,19
- Toplam tutar: 325.000 TL
- Vade: 3–24 ay
- İhtiyaç kredisi: 200.000 TL’ye varan (%3,19 faiz, 24 ay)
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye varan (%0 faiz, 3 ay)
- Taksitli ek hesap: 100.000 TL’ye varan (%0 faiz, 3 ay)
- Yeni müşterilere özel.
7. Akbank
- Faiz oranı: %0
- Toplam tutar: 125.000 TL
- Vade: 3 ay
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye varan
- Taksitli ek hesap: 100.000 TL’ye varan
- Yeni müşterilere özel.
8. TEB
- Faiz oranı: %0
- Toplam tutar: 75.000 TL
- Vade: 3–6 ay
- İhtiyaç kredisi: 50.000 TL’ye varan (%0 faiz, 6 ay)
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye varan (3 ay)
- Yeni müşterilere özel.
9. Türkiye Finans Katılım Bankası
- Kâr payı: %2,99
- Toplam tutar: 100.000 TL
- Vade: 3 ay
- İhtiyaç finansmanı: 100.000 TL’ye varan
- Yeni müşterilere özel.
10. Aktif Bank – BES Teminatlı Kredi
- Faiz oranı: %3,39
- Toplam tutar: 1.000.000 TL
- Vade: 12 ay
- İhtiyaç kredisi: 1.000.000 TL’ye varan.
11. getirfinans
- Faiz oranı: %3,29
- Toplam tutar: 650.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 650.000 TL’ye varan
- Ek fırsat: Yıllık %40 faizle mevduat kazancı.
12. QNB – Düşük Faizli Fırsat
- Faiz oranı: %0–%2,84
- Toplam tutar: 225.000 TL
- Vade: 3–12 ay
- İhtiyaç kredisi: 100.000 TL’ye varan (%2,84 faiz, 12 ay)
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye varan (%0 faiz, 3 ay)
- Taksitli ek hesap: 100.000 TL’ye varan (%0 faiz, 3 ay)
- Yeni müşterilere özel.
13. Odeabank
- Faiz oranı: %3,05
- Toplam tutar: 500.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 500.000 TL’ye varan.
14. Yapı Kredi
- Faiz oranı: %5,29
- Toplam tutar: 1.000.000 TL
- Vade: 12 ay
- İhtiyaç kredisi: 1.000.000 TL’ye varan
- 3 ay ertelemeli.
15. Enpara
- Faiz oranı: %2,79
- Toplam tutar: 250.000 TL
- Vade: 12 ay
- İhtiyaç kredisi: 250.000 TL’ye varan
- Yeni müşterilere özel.
- Ek fırsat: Masrafsız bankacılık.
16. Fenerpara
- Faiz oranı: %0
- Toplam tutar: 50.000 TL
- Vade: 3 ay
- İhtiyaç kredisi: 25.000 TL’ye varan
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye varan
- Yeni müşterilere özel.
17. Aktif Bank – Faizsiz Fırsat
- Faiz oranı: %0
- Toplam tutar: 10.000 TL
- Vade: 1 ay
- İhtiyaç kredisi: 10.000 TL’ye varan
- Yeni müşterilere özel.
18. GSPara
- Faiz oranı: %0
- Toplam tutar: 50.000 TL
- Vade: 3 ay
- İhtiyaç kredisi: 25.000 TL’ye varan
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye varan
- Yeni müşterilere özel.
19. Alternatif Bank
- Faiz oranı: %3,19
- Toplam tutar: 400.000 TL
- Vade: 12 ay
- Kredi: 400.000 TL’ye varan
- 3 ay ertelemeli.
- Kredi notundan bağımsız kredi kampanyası.
- Son 2 gün.
20. Anadolubank
- Faiz oranı: %3,09
- Toplam tutar: 350.000 TL
- Dijital kredi: 350.000 TL’ye varan.
21. Kuveyt Türk
- Kâr payı: %1,99
- Toplam tutar: 100.000 TL
- Vade: 12 ay
- İhtiyaç Kart: 100.000 TL’ye varan
- 2 ay ertelemeli.
- Ek fırsat: Sağlam Kart'ta koşulsuz şartsız kart ücreti yok.
- Yeni müşterilere özel.
22. Ziraat Dinamik
- Faiz oranı: %1,99–%3,19
- Toplam tutar: 120.000 TL
- Vade: 3–12 ay
- Dijital kredi: 100.000 TL’ye varan (%3,19 faiz, 12 ay)
- Taksitli avans: 20.000 TL’ye varan (%1,99 faiz, 3 ay)
- Yeni müşterilere özel.
23. Tom Bank
- Kâr payı: %0
- Toplam tutar: 50.000 TL
- İhtiyaç finansmanı: 50.000 TL’ye varan
- Yeni müşterilere özel.
24. Albaraka Türk
- Kâr payı: %0
- Toplam tutar: 150.000 TL
- Vade: 4–6 ay
- İhtiyaç finansmanı: 50.000 TL’ye varan (4 ay)
- Finansman kart: 100.000 TL’ye varan (6 ay).
25. Ziraat Bankası
- Faiz oranı: %0
- Toplam tutar: 40.000 TL
- Vade: 12 ay
- İhtiyaç kredisi: 40.000 TL’ye varan
- Yeni müşterilere özel.
26. Halkbank
- Faiz oranı: %4,54
- Toplam tutar: 250.000 TL
- Vade: 24 ay
- İhtiyaç kredisi: 250.000 TL’ye varan.
27. Payfour
- Faiz oranı: %0
- Toplam tutar: 7.500 TL
- Vade: 2 ay
- Kredi: 7.500 TL’ye varan.
28. HSBC
- Faiz oranı: %3,64
- Toplam tutar: 250.000 TL
- Vade: 24 ay
- İhtiyaç kredisi: 250.000 TL’ye varan.