Fed yetkilisi Aralık ayında faiz indirimi sinyalini verdi! Son sözü yine enflasyon söyleyecek

03 Aralık 2024 14:52 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:53

Üst düzey Federal Rezerv yetkilisi, Fed'in iki hafta içinde faiz oranlarında indirime gitme eğiliminde olduğunu ancak o zamana kadar devam eden enflasyona dair kanıtların bu görüşünü değiştirmesine neden olabileceğini ifade etti. Ancak Fed Yönetim Kurulu'nun önemli üyelerinden Christopher Waller, enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalma riski olduğunu söyledi.

Fed Yönetim Kurulu'nun önemli üyelerinden Christopher Waller, yaptığı açıklamada, Fed'in iki hafta içinde yapacağı toplantıda faiz oranlarında indirime gitme eğiliminde olduğunu ancak toplantı öncesinde enflasyonun devam edeceğine dair kanıtların bulunması durumunda bu görüşünü değiştirebileceğini söyledi.

ENFLASYONUN GİDİŞATI FED FAİZ KARARINI BELİRLEYECEK

Christopher Waller, enflasyonun düşüşe geçeceğinden ve merkez bankasının büyük ihtimalle birçok tüketici ve işletme kredisini etkileyen temel faiz oranını düşürmeye devam edeceğinden emin. Enflasyonun Fed'in %2'lik hedefinin üzerinde kalma riskinin de Fed'in faiz oranını bu ay sabit tutması yönündeki argümanı destekleyeceğini belirtti.

Waller, "Şu anda, Aralık ayındaki toplantımızda politika faizinde bir indirime destek verme eğilimindeyim ancak bu karar, o zamana kadar alacağımız verilerin yukarı yönlü sürprizler yapıp yapmayacağına ve enflasyonun gidişatı hakkındaki tahminlerimi değiştirip değiştirmeyeceğine bağlı olacak." dedi.

Waller'ın ihtiyatı, son bir ayda ekonomik ve enflasyon görünümündeki kayda değer değişimi yansıttı. ABD'de tüketici harcamalarındaki ve genel ekonomideki büyüme Temmuz-Eylül çeyreğinde güçlü kaldı. Ayrıca, enflasyon bu yılın çoğunda yavaşladıktan sonra Ekim ayında toparlandı.

TRUMP'IN TEHDİTLERİ ENFLASYONU TETİKLEYEBİLİR

Donald Trump'ın seçim zaferi, yaygın tarifeler ve göçmenlerin kitlesel sınır dışı edilmesi olasılığını gündeme getirirken analistler bunların ikisinin de enflasyonu artırabileceğini savunuyor. Bazı ekonomistler, Fed'in Trump'ın politikalarının etkilerini değerlendirmek için zaman tanımak amacıyla faiz oranını daha yavaş düşürmeye karar verebileceğini düşünüyor.

FED FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Fed Eylül ayında temel faiz oranını yarım puan ve Kasım ayında çeyrek puan düşürdü. Ve eylül ayında bu ayın sonlarında başka bir çeyrek puanlık indirim duyurmayı beklediğini işaret etti. Yine de enflasyon Fed'in hedef seviyesinin üzerinde kaldı ve Fed'in bir sonraki adımını gölgeledi.

Son açıklamalarında diğer Fed yetkilileri de bu ay faiz indirimini destekleyip desteklemeyeceklerine dair henüz nihai bir karar almadıklarını belirttiler.

Fed'in Atlanta şubesi başkanı Raphael Bostic, pazartesi günü kendisine iki hafta içinde faiz indirimi yapılıp yapılmayacağı sorulduğunda "seçeneklerimi açık tuttuğunu" söyledi.