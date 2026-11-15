Gayrimenkulde yeni gözde onlar! Konuttan yüzde 44 daha fazla kazandırıyor

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İstanbul
E-ticaret hacmindeki genişleme ve hızlı teslimat ihtiyacı gayrimenkul yatırımcılarının rotasını konut ve ofisten ticari depolama alanlarına çevirdi. TSKB Gayrimenkul Değerleme verilerine göre konutlarda 16,7 yılı bulan yatırım geri dönüş süresi depolarda 11 yıla kadar gerilerken, aynı sermaye ile elde edilen yıllık kira getirisi konutu yüzde 44 oranında geride bırakıyor.
Yıllardır gayrimenkul yatırımının değişmez adresi olan daire, cadde mağazası ve ofislerin karşısına yüksek getirili yeni bir alternatif çıktı. Şirketlerin tedarik zincirlerini yeniden kurgulaması ve e-ticaretin büyümesiyle birlikte hem büyük ölçekli lojistik depolara hem de şehir içi küçük ölçekli ticari depolama alanlarına yönelik talep hızla artıyor.
TSKB Gayrimenkul Değerleme verilerine dayanan hesaplamalara göre, yatırımın kendini geri ödeme (amortisman) süresinde depolar rakiplerine açık ara fark atıyor:
Aynı sermaye tutarı üzerinden yapılan karşılaştırmalı getirilerde depo yatırımı konutu geride bırakıyor. 1 milyon liralık örnek bir sermaye hesabında yıllık brüt kira gelirleri şöyle şekilleniyor:
Bu tabloya göre depo yatırımının brüt kira getirisi, konut yatırımına kıyasla yaklaşık yüzde 44 daha yüksek gerçekleşiyor. İstanbul-Kocaeli hattında depo boşluk oranlarının yüzde 2'nin altında seyretmesi de nitelikli depolama alanlarına olan talebin gücünü ortaya koyuyor.
Öte yandan konut piyasasında inşaat firmalarının nakit sıkışıklığı nedeniyle taşeronlara iş bedeli karşılığında daire vermesiyle yaygınlaşan "barter" yöntemi, alıcılar için ciddi hukuki riskler barındırıyor. Taşeronların bu daireleri üçüncü kişilere devretmesi mülkiyet ve satış yetkisi sorunlarını beraberinde getiriyor.
Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 23 Şubat 2026 tarihli kararında taşerona vadedilen dairenin arsa sahibine ait olabileceği ve müteahhidin satış yetkisinin araştırılması gerektiğine dikkat çekilirken; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin 9 Temmuz 2026 tarihli uyuşmazlığında da aynı dairenin üçüncü kişiye devri gündeme geldi.
Uzmanlar, bu tür konutları alacak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için şu 5 kalemi mutlaka kontrol etmesi gerektiğini vurguluyor: