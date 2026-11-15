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Gayrimenkulde yeni gözde onlar! Konuttan yüzde 44 daha fazla kazandırıyor

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
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GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 09:39
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GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 09:44
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Gayrimenkulde yeni gözde onlar! Konuttan yüzde 44 daha fazla kazandırıyor

E-ticaret hacmindeki genişleme ve hızlı teslimat ihtiyacı gayrimenkul yatırımcılarının rotasını konut ve ofisten ticari depolama alanlarına çevirdi. TSKB Gayrimenkul Değerleme verilerine göre konutlarda 16,7 yılı bulan yatırım geri dönüş süresi depolarda 11 yıla kadar gerilerken, aynı sermaye ile elde edilen yıllık kira getirisi konutu yüzde 44 oranında geride bırakıyor.

 

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Gayrimenkulde yeni gözde onlar! Konuttan yüzde 44 daha fazla kazandırıyor

Yıllardır gayrimenkul yatırımının değişmez adresi olan daire, cadde mağazası ve ofislerin karşısına yüksek getirili yeni bir alternatif çıktı. Şirketlerin tedarik zincirlerini yeniden kurgulaması ve e-ticaretin büyümesiyle birlikte hem büyük ölçekli lojistik depolara hem de şehir içi küçük ölçekli ticari depolama alanlarına yönelik talep hızla artıyor.

 

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Gayrimenkulde yeni gözde onlar! Konuttan yüzde 44 daha fazla kazandırıyor

AMORTİSMAN SÜRESİ 11 YILA KADAR DÜŞTÜ

TSKB Gayrimenkul Değerleme verilerine dayanan hesaplamalara göre, yatırımın kendini geri ödeme (amortisman) süresinde depolar rakiplerine açık ara fark atıyor:

  • Depo Yatırımı: 11 – 13 yıl (Nitelikli lojistik depolarda brüt kira getirisi %8 – %10 bandında)
  • Ofis ve Dükkân: 15 – 16 yıl
  • Konut Yatırımı: 16,7 yıl

 

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Gayrimenkulde yeni gözde onlar! Konuttan yüzde 44 daha fazla kazandırıyor

1 MİLYON LİRALIK SERMAYEDE KİRA FARKI YÜZDE 44

Aynı sermaye tutarı üzerinden yapılan karşılaştırmalı getirilerde depo yatırımı konutu geride bırakıyor. 1 milyon liralık örnek bir sermaye hesabında yıllık brüt kira gelirleri şöyle şekilleniyor:

  • Depo Yatırımı Yıllık Brüt Kira Geliri: 90.000 TL
  • Konut Yatırımı Yıllık Brüt Kira Geliri: 62.500 TL

Bu tabloya göre depo yatırımının brüt kira getirisi, konut yatırımına kıyasla yaklaşık yüzde 44 daha yüksek gerçekleşiyor. İstanbul-Kocaeli hattında depo boşluk oranlarının yüzde 2'nin altında seyretmesi de nitelikli depolama alanlarına olan talebin gücünü ortaya koyuyor.

 

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Gayrimenkulde yeni gözde onlar! Konuttan yüzde 44 daha fazla kazandırıyor

KONUT ALACAKLARA "BARTER DAİRE" VE TAPU RİSKİ UYARISI

Öte yandan konut piyasasında inşaat firmalarının nakit sıkışıklığı nedeniyle taşeronlara iş bedeli karşılığında daire vermesiyle yaygınlaşan "barter" yöntemi, alıcılar için ciddi hukuki riskler barındırıyor. Taşeronların bu daireleri üçüncü kişilere devretmesi mülkiyet ve satış yetkisi sorunlarını beraberinde getiriyor.

 

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Gayrimenkulde yeni gözde onlar! Konuttan yüzde 44 daha fazla kazandırıyor

Yargıtay 11. Ceza Dairesi'nin 23 Şubat 2026 tarihli kararında taşerona vadedilen dairenin arsa sahibine ait olabileceği ve müteahhidin satış yetkisinin araştırılması gerektiğine dikkat çekilirken; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin 9 Temmuz 2026 tarihli uyuşmazlığında da aynı dairenin üçüncü kişiye devri gündeme geldi.

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Gayrimenkulde yeni gözde onlar! Konuttan yüzde 44 daha fazla kazandırıyor

Uzmanlar, bu tür konutları alacak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için şu 5 kalemi mutlaka kontrol etmesi gerektiğini vurguluyor:

  • Tapu kaydı
  • İpotek ve haciz şerhleri
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi
  • Dairenin kime tahsis edildiği
  • Satışı yapan kişinin resmi yetki belgesi

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