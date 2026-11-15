Gayrimenkulde yeni gözde onlar! Konuttan yüzde 44 daha fazla kazandırıyor

1 MİLYON LİRALIK SERMAYEDE KİRA FARKI YÜZDE 44

Aynı sermaye tutarı üzerinden yapılan karşılaştırmalı getirilerde depo yatırımı konutu geride bırakıyor. 1 milyon liralık örnek bir sermaye hesabında yıllık brüt kira gelirleri şöyle şekilleniyor:

Depo Yatırımı Yıllık Brüt Kira Geliri: 90.000 TL

Konut Yatırımı Yıllık Brüt Kira Geliri: 62.500 TL

Bu tabloya göre depo yatırımının brüt kira getirisi, konut yatırımına kıyasla yaklaşık yüzde 44 daha yüksek gerçekleşiyor. İstanbul-Kocaeli hattında depo boşluk oranlarının yüzde 2'nin altında seyretmesi de nitelikli depolama alanlarına olan talebin gücünü ortaya koyuyor.