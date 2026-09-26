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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 11:05

İŞKUR TYP KYK kura sonuçları isim listesi 21026! İstanbul KYK TYP kura sonuç sorgulama ekranı

İstanbul’da KYK yurtlarında görev almak isteyen adayların başvurduğu 2026 TYP personel alımında kura aşamasına geçildi. İŞKUR üzerinden alınan başvuruların tamamlanmasının ardından 250 kişilik kontenjan için noter huzurunda yapılacak kura tarihi belli oldu. Peki İstanbul KYK TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak, asil ve yedek aday listesine nereden bakılacak?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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İŞKUR TYP KYK kura sonuçları isim listesi 21026! İstanbul KYK TYP kura sonuç sorgulama ekranı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 11:05

bünyesindeki KYK yurtlarında görev yapmak isteyen adayların takip ettiği 2026 TYP personel alımında başvuru süreci sona erdi. için ayrılan 250 kişilik kontenjan kapsamında başvurular üzerinden alınırken, adayların gözü şimdi noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimine çevrildi. KPSS puanı şartı aranmadan gerçekleştirilen alımda, kura sonucunda görevlendirilecek asil adaylarla birlikte yedek adaylar da belirlenecek. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar ise kura tarihi ve sonuçların hangi kanaldan duyurulacağını araştırıyor. Peki İstanbul KYK TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak, asil ve yedek aday listesine nereden bakılacak?
 

HABERİN ÖZETİ

İŞKUR TYP KYK kura sonuçları isim listesi 21026! İstanbul KYK TYP kura sonuç sorgulama ekranı

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki KYK yurtlarında görev yapmak isteyen adaylar için 2026 TYP personel alımında İstanbul'daki 250 kişilik kontenjan için kura çekimi 26 Eylül 2026'da noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçlar ilgili kurumun resmi internet sitesinden duyurulacak.
2026 TYP personel alımı için başvuru süreci sona erdi.
İstanbul için ayrılan 250 kişilik kontenjan kapsamında başvurular İŞKUR üzerinden alındı.
Kura çekimi 26 Eylül 2026 tarihinde noter huzurunda yapılacak.
Kura sonucunda asil ve yedek adaylar belirlenecek.
Göreve başlayacak adayların çalışma dönemi 12 Ekim 2026 ile 31 Mart 2027 tarihleri arasında olacak.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
İŞKUR TYP KYK kura sonuçları isim listesi 21026! İstanbul KYK TYP kura sonuç sorgulama ekranı

İSTANBUL KYK TYP KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek 250 kişilik TYP personel alımı için kura çekimi 26 Eylül 2026 tarihinde noter huzurunda yapılacak. Kura sonucunda kontenjan kapsamında göreve başlayacak asil adayların yanı sıra yedek adaylar da belirlenecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından nihai isim listesinin ilgili kurum tarafından duyurulması bekleniyor.

İŞKUR TYP KYK kura sonuçları isim listesi 21026! İstanbul KYK TYP kura sonuç sorgulama ekranı

KYK TYP BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul KYK TYP personel alımında başvuru süreci tamamlandıktan sonra sonuçların açıklanması için kura işleminin tamamlanması bekleniyor. 26 Eylül’deki noter kurasının ardından asil ve yedek aday listelerinin ilgili kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Adayların sonuçları resmi duyurular üzerinden takip etmesi gerekiyor.

250 KİŞİLİK KYK TYP ALIMINDA ÇALIŞMA TARİHLERİ

Kura sonucunda göreve başlamaya hak kazanan adayların çalışma dönemi 12 Ekim 2026 ile 31 Mart 2027 tarihleri arasında olacak. Program kapsamında görev yapacak personelin çalışma süresi günlük 9 saat olarak belirlenirken, çalışanlar başta olmak üzere ilgili tesislerde temizlik, düzen, bakım ve operasyonel hizmetlerde görev alacak.

İŞKUR TYP KYK kura sonuçları isim listesi 21026! İstanbul KYK TYP kura sonuç sorgulama ekranı

KYK TYP ASİL VE YEDEK ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK?

İstanbul için ayrılan 250 kişilik kontenjan kapsamında asil ve yedek adaylar noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından yapılacak çekilişin ardından oluşan isim listesi resmi kanallardan paylaşılacak.

Adayların kura sonrasında açıklanacak listede asil veya yedek aday olarak yer alıp almadıklarını ilgili kurumun resmi internet sitesindeki duyurulardan kontrol etmeleri gerekiyor.

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ETİKETLER
#İstanbul
#İŞKUR
#gençlik ve spor bakanlığı
#kyk yurtları
#2026 Typ
#Ekonomi
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