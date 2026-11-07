İslam Memiş altın bombasını patlattı: Dikkat çeken 7500 lira açıklaması

Peki bu ne demek? Amerika Merkez Bankası Fed'in aralık ayında bir faiz kararı var. Faiz artıracak mı, artırmayacak mı? Bu konuyu yakından takip ediyoruz. Şu anda piyasanın yüzde 70 beklentisi Fed'in aralık ayında faiz artırımı yapacağı yönünde. Ancak belirsizlik devam ediyor. Belki de faiz artırımını pas geçebilir. Faiz kararına daha zaman var.

