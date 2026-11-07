İslam Memiş altın bombasını patlattı: Dikkat çeken 7500 lira açıklaması

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İstanbul
Altın yükseliş trendine devam edecek mi? Gram altın ve ons altın için yeni hedefler ne? Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda yaşanan sert dalgalanmaların ardından altın, gümüş ve döviz piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Petrol fiyatlarındaki gerileme ve ABD seçimlerinin piyasalara etkisini değerlendiren Memiş, altın ve gümüşte yeni yükseliş beklentisini açıklarken yatırımcıların yakından takip edeceği kritik fiyat aralıklarını da paylaştı.
Katıldığı bir yayında konuşan Memiş'in açıklamalarından satırbaşları...
"Geride bıraktığımız hafta piyasalar açısından oldukça ilginçti. Özellikle Amerika'daki seçimlerin etkisi piyasalarda hissedildi. Petrol fiyatları yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. Demokratlar kazanınca piyasalarda savaş fiyatlaması değil, barış fiyatlaması etkili oldu.
Geçen hafta 120 dolar seviyesinde olan petrol, geride bıraktığımız haftada 96 dolara kadar geriledi. 100 dolar seviyesinin altına sarkmasıyla küresel piyasalarda iyimser bir hava hâkim oldu. Altın ve gümüş özelinde de toparlanma yaşandı.
Örneğin ons altın geçen hafta 3.875 dolar seviyesindeydi. Şu anda uluslararası piyasalarda 4.071 dolar seviyesinde. Ancak 4.160 dolar seviyesine kadar yükseldiğini de gördük. Gram altın tarafında ise 6.520 lira seviyesi görüldü. Bugüne baktığımızda haftayı 6.600 lira seviyesinden tamamladı. Altın tarafında yaklaşık 190 liralık bir yükseliş yaşandı.
Gümüş tarafında sert düşüşler vardı. Bu hafta 52 dolar seviyesinden kapanış gördük. Orada da bir toparlanma söz konusu.
Teknoloji şirketlerinde ise sert satışlar yaşandı. Geride bıraktığımız haftada küresel borsalarda görülen satışların nedenlerinden biri, Trump'ın yapay zekâ şirketlerinin sahipleriyle birlikte verdiği pozlar ve sermaye sahiplerinin kendi yanında olduğu mesajını piyasalara vermesiydi. Demokratlar kazanınca burada da korku ve panikle birlikte satışlar yaşandı.
Özellikle iyimserlik ön plandaydı. Piyasalar, "Trump gitti, manipülasyon bitti" mesajı verdi. Ancak temkinli iyimserlik bundan sonraki süreçte de önemli olacaktır.
Trump'ın açıklamalarına baktığımızda, son olarak "İran'ı yok etmek zorunda kalabilirim" dediğini gördük. Ancak bir gün sonra anlaşmanın yakın olduğuna yönelik mesajlar geldi. Dolayısıyla ciddi bir belirsizlik oluşmaya devam ediyor.
Küresel piyasalarda ekonomik veri ajandası açısından cuma günü Amerika'da açıklanan tarım dışı istihdam verisi de çok önemliydi. 65 bin olarak beklenen veri 165 bin olarak açıklandı. Bu da beklentilerin üzerinde bir veri anlamına geliyor.
Peki bu ne demek? Amerika Merkez Bankası Fed'in aralık ayında bir faiz kararı var. Faiz artıracak mı, artırmayacak mı? Bu konuyu yakından takip ediyoruz. Şu anda piyasanın yüzde 70 beklentisi Fed'in aralık ayında faiz artırımı yapacağı yönünde. Ancak belirsizlik devam ediyor. Belki de faiz artırımını pas geçebilir. Faiz kararına daha zaman var.
Şu anki koşullara baktığımızda ons altın 3.800-4.000 dolar aralığından kurtuldu. Şimdi 4.000-4.200 dolar aralığında biraz daha oyalanmasını bekliyoruz. Gram altın tarafında da kısa vadede 6.500-7.000 lira aralığında bir hareket bekliyoruz.
Orta ve uzun vadeye baktığımızda ise Demokratların kazanması, Trump'ın dış politika tarafında biraz daha yumuşama sinyalleri vermesi ve petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinin altına kalıcı olarak gerilemesi durumunda iyimserlikten bahsedebiliriz.
Orta ve uzun vadede altın tarafındaki yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Bu yıl savaş nedeniyle manipülasyon piyasası yaşadık. Hiç kimsenin kazanmadığı bir yılı geride bırakıyoruz. Dolayısıyla artık değerinin altında kalan bir altın ve gümüş piyasası oluştu. Bundan sonra iyimserliği fiyatlayan bir piyasa beklediğimizi söyleyebilirim.
Ons altında kısa vadede 4.000-4.200 dolar aralığında biraz oyalanma bekliyoruz. Bir sonraki atakta ise 4.200-4.400 dolar aralığını takip edeceğiz. Gram altında da 7.000-7.500 lira aralığına işaret ediyoruz. Yakın vadede bu seviyeleri takip etmeye devam edeceğiz.
Özellikle savaş başladıktan sonra finansal piyasalarda, para piyasalarında hiç kimsenin kazanmadığı bir dönemi geride bırakıyoruz.
Ocak ayından itibaren bütün yatırımcılara verdiğimiz mesaj şu yöndeydi: 2026 yılı para kazanma yılı değil. Yani paradan para kazanma dönemi bitmiştir. Artık bir manipülasyon piyasası var. Varlıklarınızı çeşitlendirin.
Kripto para piyasasına, altın ve gümüş tarafına, borsalara, döviz piyasasına baktığımızda hiç kimsenin kazanmadığı bir piyasa var karşımızda. Piyasaları sürekli manipüle etmeye devam edecekler. Çünkü dijital paralara geçiş dönemini hızlandırıyorlar.
Döviz tarafında dolar kuru 50 lira seviyesine yerleşti. Muhtemelen yılı 52 lira seviyesinden tamamlarız.
Euro/dolar paritesi ise doların biraz daha güçlü olması nedeniyle baskı altında. 1,1140 seviyesinde. Burada 1,1140-1,1340 bant aralığını takip etmeye devam edeceğiz.
Döviz tarafında da çok ciddi bir hareketlenme görmedik. Genel olarak euronun baskı altında kaldığı birkaç hafta geçiriyoruz. Ancak orta ve uzun vadeye baktığımızda Avrupa'da ciddi problemler yaşanabilir. Bu nedenle euro tarafındaki yükselişleri teknik olarak bir çıkış fırsatı olarak görmeye devam edeceğiz."