İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'borsa' uyarısı! Sıra onlara geliyor

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İstanbul
Finansal Analist İslam Memiş, küresel borsalarda yapay zeka balonu ve ertelenen krizler nedeniyle yıl sonuna kadar ikinci bir satış dalgası beklediğini açıkladı. Borsadan çıkacak olan fonların ve yatırımcıların adresi olarak altın ile gümüşü gösteren Memiş, "Bugüne kadar bilerek isteyerek baskıladılar, artık sıra onlara geliyor" değerlendirmesinde bulundu.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:
İslam Memiş, Asya borsalarında ve Nasdaq tarafında yaşanan geri çekilmelerin arka planına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Tabii ki burada teknoloji şirketleri Asya başı çekiyor aslında. Yani dünyada en büyük pastayı yine Asya şirketleri de alıyor. Aslında zincirleme halkı olarak bunu düşünebiliriz. Yani bir anda korku ve panik başlayınca bütün küresel ekonomileri etkiliyor. Burada da yapay zeka teknolojisinde Asya ülkeleri biraz daha pastadan büyük pay aldığı için burada da panik satışların biraz daha ön planda olduğunu Petrol fiyatlarının gerilemesinin bu panikleri tekrar artırdığını söyleyebiliriz."
Borsalardaki düzeltme hareketlerini ve riskleri aktaran Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu 9 aylık sürece baktığımız zaman bu teknoloji şirketlerini biraz daha yukarı yönlü hareketlerini son dönemde son bir aydır özellikle yukarı yönlü hareketlerini sert bir şekilde görüyoruz ama hiç düzeltme hareketleri yapmadı. Burada demokratların kazanması ama beraberinde teknik satışların da olmaması iyi bir bahane oldu. Bu teknik satışları da bir şekilde tamamlamış oldu. Ama şunu unutmamak lazım küresel borsalar gerçek bir savaşı gerçek bir enflasyonu gerçek bir belirsizliği daha fiyatlamadı. Burada bunu da göz önünde bulundurmak lazım."
Piyasadaki beklentilerini ve ikinci dalga uyarısını dile getiren analist, şu değerlendirmede bulundu:
"Evet dalgalı bir şekilde ilk tur bu satışlar sert bir şekilde gerçekleşti. Buradan tekrar toparlanma göreceğiz. Yine sizin de şu anda konuşurken Amerika'da tarım dışı istihdam verisi 65 bin beklenti vardı. Dolayısıyla da 65 bin beklenti 165 bin gerçekleşti. Burada da ciddi bir yandan da emtia tarafında bir satış oldu.
Dolayısıyla burada bir tepki alımı kısa vadede gelir ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman ben küresel borsalarda yine yıl sonuna kadar ikinci sel satış dalgasını bekliyor olacağım. İfade ettiğim gibi bugüne kadar petrol fiyatlarının getirmiş olduğu belirsizlikle birlikte gerçek bir savaşı, gerçek bir ekonomik krizi fiyatlamayan bir küresel borsalar var karşımızda."
Borsalardan çıkabilecek fonların adresini ve değerli metallerdeki son durumu açıklayan İslam Memiş, değerlendirmesini şöyle tamamladı:
"Peki borsalar etkilenirse burada yatırımcılar nasıl bir pozisyon alabilir? Borsadan çıkanlar muhtemelen yine dünyada en düşük %27 civarında değer kaybeden altın tarafında ve gümüş tarafında pozisyonlar alınabilir. O yüzden küresel borsaları ben önümüzdeki aylar için oldukça riskli bulduğumu söyleyebilirim."
"Bugüne kadar 9 aylık süreç içerisinde bir savaş manipülasyonu gördük. Bu savaş manipülasyonu ile birlikte altın, gümüş gibi değerli madenler ve kripto para piyasasında bitcoin oldukça baskı altında kalmıştı. Baskı altında kalan yatırım araçlarının ben orta ve uzun vadede daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim.
Bir noktada değerli metaller altın gümüş başta olmak üzere platin, paladyum, bakır birçok endüstriyel metal de burada düşüş yönünün nasibini aldı. Ama bilerek isteyerek baskılamışlardı. Artık sıra onlara gelir ve düşükten toplamış oldukları bu düşük maliyetli yatırım araçlarının yukarı yönlü hareketlerini sürdürebilir diye düşünüyorum."