İslam Memiş'ten altın ve gümüş için 'borsa' uyarısı! Sıra onlara geliyor

"KÜRESEL BORSALAR GERÇEK BİR SAVAŞI DAHA FİYATLAMADI"

Borsalardaki düzeltme hareketlerini ve riskleri aktaran Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu 9 aylık sürece baktığımız zaman bu teknoloji şirketlerini biraz daha yukarı yönlü hareketlerini son dönemde son bir aydır özellikle yukarı yönlü hareketlerini sert bir şekilde görüyoruz ama hiç düzeltme hareketleri yapmadı. Burada demokratların kazanması ama beraberinde teknik satışların da olmaması iyi bir bahane oldu. Bu teknik satışları da bir şekilde tamamlamış oldu. Ama şunu unutmamak lazım küresel borsalar gerçek bir savaşı gerçek bir enflasyonu gerçek bir belirsizliği daha fiyatlamadı. Burada bunu da göz önünde bulundurmak lazım."