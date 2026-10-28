İslam Memiş'ten yatırımcıya '24 saat' uyarısı! Geniş bir dalgalanma olacak

BIST 100 VE DÖVİZ KURUNDAKİ SON DURUM

"Borsa İstanbul Endeksi 11.233 puan seviyesinde, %0,73 puanlık bir yükseliş var. Dar bant aralığında gezilmeye devam ediyor. 11.000 puan seviyesinin üzerinde tutulmaya devam ediyor. Aşağıda 10.800 puan seviyesi var, yukarıda 11.800 puan seviyesi var. Bu bant aralığında oyalanmasını bekliyorum.

Dolar TL kuru 49 lira 78 kuruş seviyesinde, 50 lira seviyesine ramak kaldı. Bu ay sonuna kadar 50 lira seviyesini bekliyoruz. Yıl sonu hedefimiz 52 lira, aylarca beklentimiz bu yönde. Burada bir sürpriz yok.

Euro dolar paritesi tekrar geriledi, 1.1152 seviyesinde şu anda. Burada da Fed'i bekleyen bir parite var, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını bekleyen bir parite var karşımızda. Lagarde'ın açıklamaları burada mutlaka önemli olacak. 1.1120 seviyesi aşağıda destek, 1.1220 yukarıda direnç konumunda."