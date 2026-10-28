İslam Memiş'ten yatırımcıya '24 saat' uyarısı! Geniş bir dalgalanma olacak

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İstanbul
Finans analisti İslam Memiş, küresel piyasaların odağındaki merkez bankaları faiz kararları öncesinde yatırımcılara yönelik değerlendirmelerde bulundu.
ABD Merkez Bankası (Fed) kararı ve sonrasındaki sözlü yönlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirten Memiş, yarın akşam itibarıyla başlayacak 24 saatlik süreçte altın ve döviz piyasalarında sert hareketler yaşanabileceğini ifade etti.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in öngörüleri şöyle:
"Bu hafta küresel piyasalar için önemli. Yurt dışı piyasalarda, küresel piyasalarda Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı, Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararlarını takip ediyor olacağız. Devamında jeopolitik gerilim tarafında da yine Amerika İran gerilimi önemli olurken, İsrail'deki seçimler de yine Ortadoğu'daki gelişmeler için önemli olacak. Tabii Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı çarşamba akşamı saat 21:00'de açıklanacak, 21:30'da Fed Başkanı Kevin W'ün açıklamaları olacak. Küresel piyasalar için önemli bir veri ve açıklama."
"Dünyadaki asıl problem petrol fiyatlarının yükselmesi ve zincirleme bir şekilde bütün dünya ekonomilerini olumsuz yönde etkileyen problem haline gelen bir süreç var karşımızda. Petrol fiyatları yükselince gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ister istemez enflasyon yükselmeye devam ediyor. Enflasyon yükselmeye devam ettikçe merkez bankaları faiz artırmak zorunda kalıyor. Merkez bankaları faiz artırmak zorunda kalınca Amerikan tahvil faizleri yükseliyor, dünyada da dolar en azından geçici de olsa bir sığınma limanı olarak görülüyor. Hem Amerikan tahvil faizlerindeki yükselişlerin hem doların güçlü durmasının sebebi bu. Yani buradaki bel kemiği petrol fiyatlarının yükselmesi. Petrol fiyatları yükseldikçe geçici değil kalıcı bir enflasyonla dünya yine mücadelesine devam ediyor."
"Buraya kadar anlattığım konuda küçük yatırımcılar şunu düşünebilir: 'Petrol fiyatlarından bana ne, dolardan bana ne, Fed'den bana ne?' İşte 'bana ne' diye bir şey yok. Sofraya oturduğunuz zaman gözünüzün gördüğü her şey enflasyonla fiyatlanan bir gıda, bir yemek fiyatı var karşımızda. Çarşı pazara sokağa gittiğimiz zaman, marketlere gittiğimiz zaman gözümüzün önündeki her şey enflasyon karşısında pahalı olmaya devam ediyor. Bunun sebebi ne? Petrol fiyatlarının yükselmesi. Petrol fiyatlarının yükselmesinin sebebi ne? Savaş. Demek ki bu savaş ne kadar çok uzun sürerse, burada birçok ülke ciddi bir anlamda kazançlı çıkıyor. Kimler kazançlı çıkıyor? Petrol fiyatlarını yüksekten satan Rusya karlı çıkıyor, dünyada altın ve gümüşü ucuzdan toplayan Çin burada karlı çıkıyor, petrol çoğunluğunu elinde tutan Amerika burada kazançlı çıkıyor. Üç ülkenin yeni dünya düzenini kurduğunu tekrar söyleyebilirim."
"Avrupa Merkez Bankası'na baktığımız zaman da Avrupa son aylarda yine Rusya'nın odağında ekonomik olarak biraz daha darlandı ve özellikle Avrupa nüfusuna baktığımız zaman da yaşlı oranda ciddi bir problem var. Özellikle sığınmacılara karşı Avrupa'nın genelinde bütün şehirlerinde, ülkelerinde ciddi bir problem yaşanmaya devam ediyor. Avrupa genelinde buna rağmen Avrupa Merkez Bankası 25 baz puanlık faiz artırımı yapacak mı, pas mı geçecek, Perşembe günü bunu hep beraber göreceğiz. Yine devamında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamaları var, burada da savaşa dair, Avrupa ekonomisine dair nasıl mesajlar verilecek bunu hep beraber görmüş olacağız."
"Borsa İstanbul Endeksi 11.233 puan seviyesinde, %0,73 puanlık bir yükseliş var. Dar bant aralığında gezilmeye devam ediyor. 11.000 puan seviyesinin üzerinde tutulmaya devam ediyor. Aşağıda 10.800 puan seviyesi var, yukarıda 11.800 puan seviyesi var. Bu bant aralığında oyalanmasını bekliyorum.
Dolar TL kuru 49 lira 78 kuruş seviyesinde, 50 lira seviyesine ramak kaldı. Bu ay sonuna kadar 50 lira seviyesini bekliyoruz. Yıl sonu hedefimiz 52 lira, aylarca beklentimiz bu yönde. Burada bir sürpriz yok.
Euro dolar paritesi tekrar geriledi, 1.1152 seviyesinde şu anda. Burada da Fed'i bekleyen bir parite var, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını bekleyen bir parite var karşımızda. Lagarde'ın açıklamaları burada mutlaka önemli olacak. 1.1120 seviyesi aşağıda destek, 1.1220 yukarıda direnç konumunda."
"Uluslararası piyasalarda ons altın şu anda 4.002 dolar seviyesinde, geçen haftayı 3.996 dolar seviyesinden tamamlamıştı. Yine cılız bir tepki alımı var, 4.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Muhtemelen haftayı da 4.070 - 4.080 dolar aralığında tamamlarız diye tahmin ediyorum. Tabii Fed'in faiz kararı 21:00'de, 21:30'da da Fed başkanından açıklamaları var. Yani yarın akşam saat 21:00 itibarıyla Perşembe akşamı saat 21:00'e kadar piyasalarda geniş bir dalgalanma olacak. Bu sert hareketlere karşı yatırımcı arkadaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor.
Ons altın tarafındaki bu gerilemeyle birlikte gram altın TL fiyatı şu an Kapalıçarşı piyasasında 6.451 lira seviyesinde (fiziki altın). Şimdi ons altın tarafında %0,15 puanlık bir artış varken, gram altın TL fiyatında %0,21 puanlık bir düşüş var. Bu da talep olmayınca, altına talep olmayınca işçilik farkından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Özellikle son iki haftadır fiziki altın tarafında da ciddi satışlar var. Yani insanlar ihtiyacından dolayı altın bozduruyor, TL'ye talep fazla artıyor. Piyasada altın bollaşınca da gram altının ons altına kıyasla daha düşük bir seviyeden yoluna devam ettiğini söyleyebiliriz."
"Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 53,65 dolar seviyesinde. Burada 53-54 dolar aralığına sıkıştı. Dediğim faiz kararından sonra ya yukarıda 56, devamında 57 dolar seviyesini test edecek ya da aşağıda 50 dolar destek seviyesi var, burayı takip etmeye devam edeceğiz. Benim paramla altın ve gümüş şu anda ucuz. Yani ben burada altın ve gümüşü oldukça ucuz görmeye devam ediyorum.
Bitcoin tarafında bugün gün içinde 80.000 dolar seviyesinin aşağısına bir sarkma gördük. Şu anda 80.386 dolar seviyesinde, biraz daha tepki alımı var. Burada 78.000 - 82.000 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Orta ve uzun vadede yine altın ve gümüş gibi bana ucuz kalmaya devam ediyor."