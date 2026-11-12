Konutta dolar şampiyonları belli oldu! Zirvede üç sürpriz şehir

TURİZM MERKEZİNDE DOLAR BAZINDA KAYIP

Enflasyon ve kur artışının gerisinde kalarak dolar bazında eksi yazan iller de raporda dikkat çekti. Son bir yıllık dönemde dolar cinsinden en yüksek gerileme %5,44 ile Burdur'da yaşandı. Burdur'u yüzde 3,25'lik kayıpla Bitlis ve yüzde 3,04'lük düşüşle Karaman takip etti. Özellikle Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'daki tablo şaşırttı; ilde konut fiyatları TL bazında yüzde 15,38 artmasına rağmen, döviz karşısında yüzde 1,97 değer kaybetti. Edirne de yüzde 1,81'lik dolar bazlı düşüşle geride kalan iller arasında yer aldı.