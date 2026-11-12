Konutta dolar şampiyonları belli oldu! Zirvede üç sürpriz şehir

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İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) üçüncü çeyrek verilerine göre konut piyasasındaki hareketlilik sürerken, iller bazında yaşanan döviz bazlı getiri makası dikkat çekiyor.
Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı 53.886,90 TL olarak gerçekleşirken; son bir yılda konut fiyatları TL bazında yüzde 26,65, dolar bazında ise ortalama yüzde 7,60 oranında değer kazandı.
Dolar bazında yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren illerin tam listesi de netleşti. İşte zirveye yerşleşen süpriz şehirler...
Türkiye’de konut fiyatları TL bazında artış trendini korusa da, dolar kuru karşısındaki performans illere göre büyük farklılıklar gösteriyor. TCMB'nin üçüncü çeyrek itibarıyla açıkladığı birim fiyatlar üzerinden yapılan hesaplamalara göre; son bir yıllık dönemde dolar kurundaki yüzde 17,7'lik artış hesaba katıldığında, Anadolu şehirleri yatırımcısına döviz bazında en yüksek getiriyi sağladı.
Dolar bazında konut fiyatlarının en çok arttığı il Bingöl oldu. İlde metrekare fiyatı 33.465 TL'ye ulaşırken, yıllık TL bazlı artış yüzde 41,67, dolar bazındaki yükseliş ise yüzde 20,37 olarak gerçekleşti.
Gayrimenkul piyasasının kalbi İstanbul'da rakamlar rekor seviyelere ulaştı. Mega kentte ortanca konut metrekare fiyatı 90.843,50 TL ile Türkiye ortalamasının çok üzerine çıktı. İstanbul'da yıllık TL bazlı fiyat artışı yüzde 32,19 olurken, dolar bazındaki net değer kazancı yüzde 12,31 olarak hesaplandı. İstanbul'un yanı sıra Kocaeli (46.798 TL), Bolu (45.122 TL) ve Bartın (49.456 TL) ilk 10'da kendine yer buldu.
Enflasyon ve kur artışının gerisinde kalarak dolar bazında eksi yazan iller de raporda dikkat çekti. Son bir yıllık dönemde dolar cinsinden en yüksek gerileme %5,44 ile Burdur'da yaşandı. Burdur'u yüzde 3,25'lik kayıpla Bitlis ve yüzde 3,04'lük düşüşle Karaman takip etti. Özellikle Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'daki tablo şaşırttı; ilde konut fiyatları TL bazında yüzde 15,38 artmasına rağmen, döviz karşısında yüzde 1,97 değer kaybetti. Edirne de yüzde 1,81'lik dolar bazlı düşüşle geride kalan iller arasında yer aldı.