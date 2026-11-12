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Konutta dolar şampiyonları belli oldu! Zirvede üç sürpriz şehir

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
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GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 13:56
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GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 14:01
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Konutta dolar şampiyonları belli oldu! Zirvede üç sürpriz şehir

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) üçüncü çeyrek verilerine göre konut piyasasındaki hareketlilik sürerken, iller bazında yaşanan döviz bazlı getiri makası dikkat çekiyor. 

Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı 53.886,90 TL olarak gerçekleşirken; son bir yılda konut fiyatları TL bazında yüzde 26,65, dolar bazında ise ortalama yüzde 7,60 oranında değer kazandı. 

Dolar bazında yatırımcısına en çok kazandıran ve kaybettiren illerin tam listesi de netleşti. İşte zirveye yerşleşen süpriz şehirler...

 

 

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Konutta dolar şampiyonları belli oldu! Zirvede üç sürpriz şehir

Türkiye’de konut fiyatları TL bazında artış trendini korusa da, dolar kuru karşısındaki performans illere göre büyük farklılıklar gösteriyor. TCMB'nin üçüncü çeyrek itibarıyla açıkladığı birim fiyatlar üzerinden yapılan hesaplamalara göre; son bir yıllık dönemde dolar kurundaki yüzde 17,7'lik artış hesaba katıldığında, Anadolu şehirleri yatırımcısına döviz bazında en yüksek getiriyi sağladı.

 

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Konutta dolar şampiyonları belli oldu! Zirvede üç sürpriz şehir

İLK 3'TE DİKKAT ÇEKEN İLLER: BİNGÖL, ELÂZIĞ VE ADIYAMAN

Dolar bazında konut fiyatlarının en çok arttığı il Bingöl oldu. İlde metrekare fiyatı 33.465 TL'ye ulaşırken, yıllık TL bazlı artış yüzde 41,67, dolar bazındaki yükseliş ise yüzde 20,37 olarak gerçekleşti.

  • İkinci sırada yer alan Elâzığ'da metrekare fiyatı 30.639,50 TL'ye çıkarken, dolar cinsinden değer kazancı yüzde 15,28 oldu.
  • Üçüncü sıradaki Adıyaman ise 27.083 TL metrekare fiyatı ve yüzde 15,06'lık dolar bazlı yükselişle öne çıktı.
     
  • Karadeniz'den Rize (%13,08) ve Ordu (%9,86) ile Doğu'dan Siirt (%11,36) ilk 10 içerisinde dikkat çeken diğer iller arasında yer aldı.

 

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Konutta dolar şampiyonları belli oldu! Zirvede üç sürpriz şehir

İSTANBUL'DA METREKARE FİYATI 90 BİN TL'Yİ AŞTI

Gayrimenkul piyasasının kalbi İstanbul'da rakamlar rekor seviyelere ulaştı. Mega kentte ortanca konut metrekare fiyatı 90.843,50 TL ile Türkiye ortalamasının çok üzerine çıktı. İstanbul'da yıllık TL bazlı fiyat artışı yüzde 32,19 olurken, dolar bazındaki net değer kazancı yüzde 12,31 olarak hesaplandı. İstanbul'un yanı sıra Kocaeli (46.798 TL), Bolu (45.122 TL) ve Bartın (49.456 TL) ilk 10'da kendine yer buldu.

 

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Konutta dolar şampiyonları belli oldu! Zirvede üç sürpriz şehir

TURİZM MERKEZİNDE DOLAR BAZINDA KAYIP

Enflasyon ve kur artışının gerisinde kalarak dolar bazında eksi yazan iller de raporda dikkat çekti. Son bir yıllık dönemde dolar cinsinden en yüksek gerileme %5,44 ile Burdur'da yaşandı. Burdur'u yüzde 3,25'lik kayıpla Bitlis ve yüzde 3,04'lük düşüşle Karaman takip etti. Özellikle Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'daki tablo şaşırttı; ilde konut fiyatları TL bazında yüzde 15,38 artmasına rağmen, döviz karşısında yüzde 1,97 değer kaybetti. Edirne de yüzde 1,81'lik dolar bazlı düşüşle geride kalan iller arasında yer aldı.

 

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Konutta dolar şampiyonları belli oldu! Zirvede üç sürpriz şehir

DOLAR BAZINDA FİYATI EN ÇOK ARTAN İLLER (İLK 10)

  • Bingöl: %20,37
  • Elâzığ: %15,28
  • Adıyaman: %15,06
  • Rize: %13,08
  • İstanbul: %12,31
  • Siirt: %11,36
  • Bolu: %9,90
  • Ordu: %9,86
  • Bartın: %9,43
  • Kocaeli: %9,18

 

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Konutta dolar şampiyonları belli oldu! Zirvede üç sürpriz şehir

DOLAR BAZINDA GERİDE KALAN İLLER (Son 10)

  • Burdur: %-5,44
  • Bitlis: %-3,25
  • Karaman: %-3,04
  • Çankırı: %-2,06
  • Muğla: %-1,97
  • Edirne: %-1,81
  • Kahramanmaraş: %-0,30
  • Erzincan: %0,32
  • Bilecik: %0,67
  • Iğdır: %0,68

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