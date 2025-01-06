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Kredi kartı ile harcama yavaşladı! İç talepte yavaşlama

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ocak 2025 14:04 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 14:22

Kartlı harcamaların yıllık artış hızı yüzde 59,6’ya düşerek 2021’den bu yana ilk kez yüzde 60’ın altına geriledi. Bu oran, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın bir başka işaretçisi oldu.

Türkiye​ Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, 27 Aralık haftası itibarıyla bireysel emeklilik ve vergi ödemeleri dışındaki kart harcamalarının dört haftalık ortalama artış hızı yıllık bazda yüzde 59,6 oldu.

Kredi kartı le harcama yavaşladı! İç talepte yavaşlama - 1. Resim

KARTLI HARCAMA YAVAŞLADI

2024 yılına ilişkin kartlı harcama verileri belli oldu. 2024'te kartlı harcamaların yıllık artış hızı yüzde 59,6’ya düşerek 2021’den bu yana ilk kez yüzde 60’ın altına düştü. Gelen veriler, ekonomik sıkılaşma politikaları ve iç talepte belirgin bir yavaşlamaya işaret etti.

Kredi kartı le harcama yavaşladı! İç talepte yavaşlama - 2. Resim

2023 YILINDA YÜZDE 154 İLE ZİRVE YAPMIŞTI

Kartlı harcamalar 2023 yılında yüzde 154 ile zirve yapmış, 2024 yılında ise para politikasındaki sıkılaşma nedeniyle yüzde 131 seviyesine düşmüştü. Para politikası sıkılaşmasının etkileri kartlı harcamalara yansıdı. Harcamaların büyüme ivmesini yavaşladı.

Kredi kartı le harcama yavaşladı! İç talepte yavaşlama - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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