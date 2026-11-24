2027 MTV ORANI YÜZDE 27,83 OLARAK BELİRLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 27,83 olarak tespit edildi. Araç sahiplerini doğrudan ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları da yeni yılda bu oran üzerinden hesaplandı.