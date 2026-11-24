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İstanbul
Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak tespit edildi. 1 Ocak 2027 itibarıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları da bu oranda güncellenirken; otomobil, motosiklet, minibüs, panelvan, otobüs ve kamyonet sahiplerinin ödeyeceği yeni yıllık vergi tutarları belli oldu.
İşte detaylar ve tüm rakamlar...
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtildi.
Bu kapsamda, yeniden değerleme oranı 2026 yılı için yüzde 27,83 olarak tespit edildi. Araç sahiplerini doğrudan ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları da yeni yılda bu oran üzerinden hesaplandı.
1300 cm³ ve aşağısı
1301 - 1600 cm³ arası
1601 - 1800 cm³ arası
1801 - 2000 cm³ arası
2001 - 2500 cm³ arası
2501 - 3000 cm³ arası
3001 - 3500 cm³ arası
3501 - 4000 cm³ arası
4001 cm³ ve yukarısı
1801 - 2000 cm³ arası:
Minibüs
Panelvan ve Motorlu Karavanlar (Motor Hacmine Göre)
Otobüs ve Benzerleri (Oturma Yerine Göre)
Kamyonet, Kamyon ve Çekiciler (Azami Toplam Ağırlığa Göre)