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İstanbul
Geçen hafta sert satışlarla sarsılan küresel piyasalar, yeni haftaya güçlü bir yükselişle başladı. Çip devi Nvidia’nın kurucusu Jensen Huang’ın yeniden şirketin başına geçmesi, yatırımcıların risk iştahını artırdı. Borsalardan kripto paralara, altından endüstriyel metallere kadar birçok piyasada toparlanma görüldü.
ABD'de Dow Jones endeksi yüzde 3,01 yükselerek 49.595,31 puana, S&P 500 endeksi yüzde 4,73 artışla 7.237,17 puana ulaştı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 6,51 değer kazanarak 24.089,56 puana çıkarken Nasdaq 100 endeksi de yüzde 6,86 yükselişle 26.746,09 puanı gördü. Avrupa borsaları da yükselişe katıldı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 1,81 artışla 636,97 puana ulaşırken Alman DAX endeksi yüzde 2,2 değer kazanarak yeniden 25 bin puanın üzerine çıktı.
Geçen hafta Jensen Huang’ın CEO olarak geri dönmesine yönelik bir plan bulunmadığını açıklayan Nvidia Yönetim Kurulu, kararından vazgeçti. Pazartesi günü yapılan açıklamada Huang’ın yeniden göreve getirilmesinin hissedarların, çalışanların, iş ortaklarının ve müşterilerin yararına olduğu belirtildi. Çeşitli ilişki ve casusluk iddialarının gündeme gelmesinin ardından 12 Kasım’da istifa ettiği belirtilen Huang ise Nvidia’ya geri dönmekten onur duyduğunu ifade etti.
Geçen hafta yaklaşık yüzde 23 değer kaybeden Nvidia hisseleri, pazartesi günü yüzde 31,5 yükselerek kayıplarını telafi etti.
Analistlere göre Huang’ın dönüşü, yapay zeka yatırımlarına yönelik piyasa beklentilerinin Nvidia’nın kurucusuna ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Ancak yükselişin kalıcı olup olmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor. Bazı analistler mevcut seviyelerin kâr realizasyonu için fırsat yaratabileceğini belirtirken Huang hakkındaki soruşturmaların sürdüğüne dikkat çekti. Toparlanmanın devam etmesi için yapay zeka yatırımlarının hissedarların beklediği büyümeyi ve getiriyi sağlaması gerektiği vurgulandı.
Yapay zeka yatırımlarının zirveye ulaşmış olabileceği ve şirketlerin kâr büyümesinin yavaşlayacağı endişesi, geçen hafta teknoloji hisselerinde sert satışlara neden olmuştu. Nvidia öncülüğünde başlayan toparlanma diğer çip üreticilerine de yansıdı. Broadcom hisseleri yüzde 3, Micron Technology yüzde 19, AMD ise yaklaşık yüzde 7 değer kazandı.
Geçen hafta rekor büyüklükteki halka arzla Nasdaq’ta işlem görmeye başlayan yapay zeka şirketi Anthropic’in hisseleri ise yükselişe katılmayarak yüzde 1,4 geriledi.
Siber güvenlik sektöründe de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CrowdStrike’ın rakibi Zscaler’ı yaklaşık 43,9 milyar dolar değerlemeyle satın almak üzere anlaşmaya varmasının ardından Zscaler hisseleri yüzde 17,7 yükseldi.
Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyelerine gerileyen Bitcoin, piyasalardaki iyimserliğin etkisiyle yeniden 61 bin doların üzerine çıktı. Ancak Bitcoin’in ay başında gördüğü 80 bin dolarlık zirvenin hâlâ oldukça gerisinde olması dikkat çekiyor. Altın piyasasında da güçlü bir toparlanma yaşandı. Doların güçlenmesi ve yatırımcıların borsadaki zararlarını karşılamak için satışa yönelmesiyle geçen hafta yaklaşık yüzde 9 değer kaybeden ons altın, mart ayından bu yana en sert haftalık düşüşünü yaşamıştı.
Cuma günü 3 bin 506 dolara kadar gerileyen ons altın, Nvidia rallisinin ve merkez bankası alımlarının desteğiyle yüzde 3’ün üzerinde yükselerek 3 bin 633 dolara ulaştı.
Yatırımcıların yeniden riskli varlıklara yönelmesi, devlet tahvillerinde satış baskısını artırdı.
ABD’nin 10 yıllık hazine tahvili faizi gün içerisinde 7 baz puan artarak yüzde 4,98’e kadar yükseldi. Ardından yüzde 4,93 seviyesinde dengelendi. İki yıllık tahvil faizi ise 7 baz puanlık artışla yüzde 4,68’e çıktı.
Petrol piyasasında ise düşüş devam etti. Orta Doğu’dan yapılan sevkiyatların yeniden hızlanması fiyatları aşağı çekti. Geçen hafta yaklaşık yüzde 3,5 değer kaybeden Brent petrolün vadeli varil fiyatı, pazartesi günü de yaklaşık yüzde 3,5 gerileyerek 89,37 dolara indi.
Yapay zeka yatırımlarının en büyük kazananları arasında gösterilen bakır ve diğer endüstriyel metaller de son dönemde finansal piyasalardaki çalkantıdan nasibini aldı. Elektrik şebekelerinde yoğun olarak kullanılan bakır, yapay zeka yatırımlarına yönelik beklentiler ve ABD’nin ithalat tarifesi uygulayacağı öngörüsüyle eylül ayında ton başına yaklaşık 15 bin dolarla rekor kırmıştı.
Son dönemde 12 bin dolara kadar gerileyen bakır fiyatları yeniden toparlanmaya başladı. Geçen ay yüzde 13 değer kaybeden bakır, yalnızca son bir haftada yüzde 6 düşmüştü.
Analistler, fiyatlardaki düşüşün arz koşullarından çok finansal piyasalardaki gelişmelerden kaynaklandığını belirtiyor. Endüstriyel metallerden yatırımcı çıkışları alüminyum ve kalayı da olumsuz etkiledi. Alüminyum fiyatları bir ayda yüzde 6 gerilerken kalaydaki kayıp yüzde 20’yi aştı.
Küresel piyasalarda şimdi gözler ABD’den gelecek enflasyon verisine çevrildi. ABD Merkez Bankasının (Fed) yakından takip ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verileri çarşamba günü açıklanacak. Verinin, Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması bekleniyor.