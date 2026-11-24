NVİDİA BİR GÜNDE YÜZDE 31,5 YÜKSELDİ

Geçen hafta Jensen Huang’ın CEO olarak geri dönmesine yönelik bir plan bulunmadığını açıklayan Nvidia Yönetim Kurulu, kararından vazgeçti. Pazartesi günü yapılan açıklamada Huang’ın yeniden göreve getirilmesinin hissedarların, çalışanların, iş ortaklarının ve müşterilerin yararına olduğu belirtildi. Çeşitli ilişki ve casusluk iddialarının gündeme gelmesinin ardından 12 Kasım’da istifa ettiği belirtilen Huang ise Nvidia’ya geri dönmekten onur duyduğunu ifade etti.

Geçen hafta yaklaşık yüzde 23 değer kaybeden Nvidia hisseleri, pazartesi günü yüzde 31,5 yükselerek kayıplarını telafi etti.

Analistlere göre Huang’ın dönüşü, yapay zeka yatırımlarına yönelik piyasa beklentilerinin Nvidia’nın kurucusuna ne kadar bağlı olduğunu bir kez daha gösterdi. Ancak yükselişin kalıcı olup olmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor. Bazı analistler mevcut seviyelerin kâr realizasyonu için fırsat yaratabileceğini belirtirken Huang hakkındaki soruşturmaların sürdüğüne dikkat çekti. Toparlanmanın devam etmesi için yapay zeka yatırımlarının hissedarların beklediği büyümeyi ve getiriyi sağlaması gerektiği vurgulandı.