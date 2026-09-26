ŞOK 26-29 Eylül aktüel kataloğu 2026! Organizer, evye borusu, takım çantası, merdiven ve duş başlığı seti satışta

ŞOK market, 26-29 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kampanyasında uzaktan kumandalı arabadan temizlik malzemelerine kadar birçok üründe indirime gidiyor.

Oksijenli Çamaşır Suyu 139 TL, Sprey Formada Çamaşır Suyu 115 TL ve Extra Islak Havlu 69 TL'den satışa sunulacak.

Çeşitli batarya setleri, duş başlığı setleri ve evye borusu gibi banyo/mutfak ürünleri de indirimde yer alacak.