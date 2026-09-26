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Ekonomi
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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 10:15

ŞOK 26-29 Eylül aktüel kataloğu 2026! Organizer, evye borusu, takım çantası, merdiven ve duş başlığı seti satışta

ŞOK 26-29 Eylül aktüel ürünler kataloğu cumartesi günü raflarda yerini aldı. ŞOK’ta hafta sonu fırsatlarında özellikle banyo ürünlerinde kampanyalı fırsatlar müşterileri bekleyecek. Fonksiyonel Batarya Seti 225 TL, Lavabo Filtre Süzgeci 125 TL, Fonksiyonel Batarya Ütü 100 TL olurken Fonksiyonel Esnek Evye Borusu 450 TL, Takım Çantası 299 TL, 4+4 Merdiven 1.350 TL’den satışa sunulacak. Sprey formda çamaşır suyu, ıslak havlu çeşitleri, çocuklara özel oyuncak çeşitleri reyonlarda olacak. Peki ŞOK’ta bu hafta sonu neler var? İşte, ŞOK 26-29 Eylül aktüel market kataloğu ve fiyat listesi…

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Editor
 Fuat İğci
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ŞOK 26-29 Eylül aktüel kataloğu 2026! Organizer, evye borusu, takım çantası, merdiven ve duş başlığı seti satışta
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 10:15

markette cumartesi günü satışa sunulacak aktüel kampanyalar belli oldu. Uzaktan kumandalı arabadan, merdivene, takım çantasından, organizere, batarya setinden duş başlığı setine, peluş oyuncaktan temizlik malzemelerine onlarca ürün indirime girecek. Kasa arkası indirimlerinde Oksijenli Çamaşır Suyu 139 TL olurken Sprey Formada Çamaşır Suyu 115 TL, Extra Islak Havlu 69 TL’den satışa çıkacak. Fonksiyonel Batarya 100 TL, Takım Çantası 299 TL, Lavabo Filtre Süzgeci 125 TL, Fonksiyonel Batarya Seti 225 TL, Duş Başlığı Seti 150 TL, Esnek Evye Borusu 450 TL, Turbo Pervaneli Duş Başlığı Seti 299 TL’den satılacak. İşte, ŞOK 26-29 Eylül aktüel kataloğu ve fiyat listesi…

HABERİN ÖZETİ

ŞOK 26-29 Eylül aktüel kataloğu 2026! Organizer, evye borusu, takım çantası, merdiven ve duş başlığı seti satışta

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
ŞOK market, 26-29 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak aktüel kampanyasında uzaktan kumandalı arabadan temizlik malzemelerine kadar birçok üründe indirime gidiyor.
Oksijenli Çamaşır Suyu 139 TL, Sprey Formada Çamaşır Suyu 115 TL ve Extra Islak Havlu 69 TL'den satışa sunulacak.
Çeşitli batarya setleri, duş başlığı setleri ve evye borusu gibi banyo/mutfak ürünleri de indirimde yer alacak.
Fonksiyonel Batarya 100 TL, Takım Çantası 299 TL, Lavabo Filtre Süzgeci 125 TL olarak fiyatlandırılacak.
Uzaktan kumandalı arabalar, peluş oyuncaklar ve çeşitli araç modelleri de kampanya dahilinde bulunuyor.
3+1 ve 4+4 merdivenler sırasıyla 999 TL ve 1.350 TL'den satılacak.
Çift Taraflı 22 Bölmeli Organizer 175 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

ŞOK 26-29 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU VE FİYAT LİSTESİ

Fonksiyonel Batarya Ütü 100 TL

Lavabo Filtre Süzgeci 125 TL

Fonksiyonel Batarya Seti 225 TL

Duş Başlığı Seti 150 TL

Turbo Pervaneli Duş Başlığı Seti 299 TL

Masajlı Taraklı Duş Başlığı Seti 275 TL

ŞOK 26-29 Eylül aktüel kataloğu 2026! Organizer, evye borusu, takım çantası, merdiven ve duş başlığı seti satışta

Fonksiyonel Esnek Evye Borusu 450 TL

3+1 Merdiven 999 TL

4+4 Merdiven 1.350 TL

Çift Taraflı 22 Bölmeli Organizer 175 TL

Takım Çantası 299 TL

Hot Ones Serisi Tekli Araba 299 TL

Tekli Araba 129 TL

Peluş Oyuncak 799 TL

Sessiz Top 299 TL

Sürtmeli Yarış Motoru 399 TL

ŞOK 26-29 Eylül aktüel kataloğu 2026! Organizer, evye borusu, takım çantası, merdiven ve duş başlığı seti satışta

Oksijenli Çamaşır Suyu 139 TL

Domestos Köpük Güçlü Çeşitleri 115 TL

Extra Islak Havlu 69 TL

Kakaolu Fındık Kreması 80 TL

Zeka Küpü 100 TL

Hareketli Dinazor 850 TL

ŞOK 26-29 Eylül aktüel kataloğu 2026! Organizer, evye borusu, takım çantası, merdiven ve duş başlığı seti satışta

Barbie Bebek 899 TL

Peluş Zürafa/Kuzu 499 TL

Peluş Kedi 599 TL

Uzaktan Kumandalı Araba 2.490 TL

Uzaktan Kumandalı Mini Ekskavatör 1.190 TL

ŞOK 26-29 Eylül aktüel kataloğu 2026! Organizer, evye borusu, takım çantası, merdiven ve duş başlığı seti satışta

Vazoda Blok Çiçekler 1.250 TL

Çift Yönlü Dart 450 TL

Takım Çantası 299 TL

Çift Taraflı 22 Bölmeli Organizer 175 TL

 

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ETİKETLER
#indirim
#Şok
#Fiyat Listesi
#Aktüel Kampanyalar
#26-29 Eylül
#Ekonomi
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