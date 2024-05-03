Son dakika! TÜİK, nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı

03 May 2024 10:00 - Güncelleme : 03 May 2024 10:13

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Mart ayında aylık enflasyon yüzde 3,16 olarak ölçüldü. Ekonomistlerin nisan ayı için beklentileri yüzde 3,22 oldu. Beklentilerin gerisinde kalan nisan ayı enflasyonu %3,18 olurken yıllık enflasyon %69,80 şeklinde açıklandı.

EN AZ ARTIŞ GİYİMDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %51,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %103,86 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,03 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Nisan ayı itibarıyla, 13 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ DE BELLİ OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,58, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,57 olarak gerçekleşti.