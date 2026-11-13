Tether'ın altın kasası açıldı! 25,7 tonluk dev rezerv ve milyarlarca dolarlık servet

"ALTIN ETF'LERİNE GERÇEK BİR RAKİP OLACAK"

Tether CEO'su Paolo Ardoino ise dijital altın piyasasının henüz yolun başında olduğunu düşünüyor. Ardoino'ya göre XAUT, geleneksel altın borsa yatırım fonlarına (ETF) gerçek anlamda rakip olabilecek ilk platform olma potansiyelini taşıyor.

Blockchain teknolojisinin altını yalnızca yatırım amacıyla tutulan bir varlık olmaktan çıkarabileceğini belirten Ardoino, dijital altının hızlı transfer edilebilmesi ve doğrudan ödemelerde kullanılabilmesini önemli avantajlar arasında gösterdi. Daha düşük saklama maliyetleri ve daha yüksek şeffaflığın da bu modelin öne çıkan yönleri olduğunu vurgulayan Ardoino, USDT ile oluşturdukları ölçeklenebilir yapıyı altın piyasasına taşımayı hedeflediklerini söyledi.