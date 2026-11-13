Tether'ın altın kasası açıldı! 25,7 tonluk dev rezerv ve milyarlarca dolarlık servet

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dünyanın en büyük dijital varlık şirketi olarak gösterilen Tether, altın rezervlerine ilişkin önemli bir denetim sürecini tamamladı. Şirketin altına dayalı dijital varlığı Tether Gold'un (XAUT) mali tabloları, uluslararası denetim kuruluşu KPMG tarafından incelendi. 31 Aralık 2025'te sona eren mali yılı kapsayan denetimde, XAUT'yi destekleyen fiziki altınların varlığı doğrulandı. Üstelik denetim yalnızca belgeler üzerinden yapılmadı. KPMG, rezervlerdeki altın külçelerini tek tek sayarak fiziksel kontrollerini gerçekleştirdi.
Denetimin en dikkat çekici yönü, altın rezervlerinin doğrudan incelenmesi oldu. Tether'ın açıklamasına göre KPMG, XAUT'nin tamamen tahsis edilmiş fiziki altınla desteklendiğini doğruladı. Denetçiler, saklama kuruluşlarından gelen kayıtlarla yetinmedi. Her bir altın külçesinin fiziksel varlığı ve tanımlayıcı bilgileri ayrı ayrı kontrol edildi. Böylece dijital ortamda işlem gören XAUT'nin arkasındaki altınların gerçekten mevcut olduğuna ilişkin bağımsız denetim güvencesi sağlandı.
Şirketin açıkladığı rakamlar, dijital altın piyasasındaki büyümeyi de gözler önüne serdi. Tether'ın verilerine göre XAUT'yi destekleyen altın miktarı, 2026'nın ilk dokuz ayında yüzde 59 artarak eylül sonunda 25,7 tona yükseldi. Bu rezervlerin toplam değeri ise 3,44 milyar dolara ulaştı. Ancak şirketin toplam altın varlıklarında aynı dönemde farklı bir tablo ortaya çıktı. Tether'ın kasım ayı başında yayımladığı üçüncü çeyrek raporuna göre, USDT rezervlerinde tutulan altınlar da dahil olmak üzere toplam fiziki altın varlığı yaklaşık 3 metrik ton azaldı.
Haziran sonunda 168 ton olan toplam rezerv, üçüncü çeyrekte 165 tona geriledi. Bu düşüş, şirketin ikinci çeyrekte yaklaşık 14 ton altın satın almasının ardından geldi.
Tether Finans Direktörü Simon McWilliams, KPMG denetiminin şirket açısından önemli bir aşama olduğunu belirtti. McWilliams, ağustos ayında bugüne kadarki en büyük ilk denetimlerden birini tamamladıklarını hatırlatarak son süreçle birlikte fiziki altına dayalı bilançolarına ilişkin ikinci olumlu denetim görüşünü aldıklarını söyledi. Şirketin hedefinin yalnızca mevcut rezervlerini doğrulatmak olmadığını belirten McWilliams, USDT ve XAUT gibi büyük ve karmaşık operasyonlardan başlayarak dijital varlık sektöründe yeni bir denetim standardı oluşturmak istediklerini ifade etti.
Tether CEO'su Paolo Ardoino ise dijital altın piyasasının henüz yolun başında olduğunu düşünüyor. Ardoino'ya göre XAUT, geleneksel altın borsa yatırım fonlarına (ETF) gerçek anlamda rakip olabilecek ilk platform olma potansiyelini taşıyor.
Blockchain teknolojisinin altını yalnızca yatırım amacıyla tutulan bir varlık olmaktan çıkarabileceğini belirten Ardoino, dijital altının hızlı transfer edilebilmesi ve doğrudan ödemelerde kullanılabilmesini önemli avantajlar arasında gösterdi. Daha düşük saklama maliyetleri ve daha yüksek şeffaflığın da bu modelin öne çıkan yönleri olduğunu vurgulayan Ardoino, USDT ile oluşturdukları ölçeklenebilir yapıyı altın piyasasına taşımayı hedeflediklerini söyledi.
Dijital altın piyasasındaki gelişmeler, Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) de gündeminde. Konseyin geçen ay yayımladığı raporda, dijital teknolojilerin altına geleneksel değer saklama işlevinin ötesinde yeni kullanım alanları kazandırdığına dikkat çekildi.
Rapora göre sektörün önündeki temel engellerin aşılması halinde dijital altına yönelik 700 milyar dolara kadar potansiyel talep ortaya çıkabilir. Bu büyüklüğe ulaşılması durumunda dijital altın piyasası, mevcut fiziki altın destekli ETF piyasasıyla büyük ölçüde eşdeğer bir seviyeye gelebilir.