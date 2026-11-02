Yapay zeka için 4,2 milyar dolar nakit kaybetti

YAPAY ZEKÂYA 220 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Amazon'un nakit akışındaki bozulmanın arkasında, yapay zekâ altyapısını büyütmek için yapılan yüksek harcamalar bulunuyor. Şirketin mülk ve ekipman yatırımlarındaki artış 94,8 milyar dolara ulaştı. Bu yükselişte veri merkezleri ve yapay zekâ projeleri belirleyici rol oynadı. Rakamlar, nakit akışındaki değişimin boyutunu da gösteriyor. Amazon'un serbest nakit akışı geçen yılın aynı döneminde 14,8 milyar dolar pozitif seviyedeyken, bir önceki çeyrekte eksi 7,5 milyar dolara düşmüştü. Son açıklanan eksi 42,4 milyar dolarlık rakam ise tablonun daha da ağırlaştığını ortaya koydu. Üstelik Amazon'un frene basmaya niyeti yok. Şirketin bu yılki toplam harcamalarının 220 milyar dolara ulaşması bekleniyor.