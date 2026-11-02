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Yapay zeka için 4,2 milyar dolar nakit kaybetti

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 12:01
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1
Yapay zeka için 4,2 milyar dolar nakit kaybetti

Teknoloji devi Amazon'un yapay zekâ yarışında yaptığı dev yatırımlar, şirketin nakit akışını sert biçimde etkiledi. Üçüncü çeyrekte gelirlerini yıllık yüzde 12 artırarak 201,9 milyar dolara çıkaran Amazon, buna rağmen analistlerin beklentilerini karşılayamadı. Asıl dikkat çeken gelişme ise şirketin serbest nakit akışında yaşandı. Veri merkezleri ve yapay zekâ altyapısına yönelik harcamaların hız kazanmasıyla Amazon'un serbest nakit akışı eksi 42,4 milyar dolara kadar geriledi. Böylece şirket, yapay zekâ yatırımlarının finansal yükünü hisseden teknoloji devleri arasına katıldı.

2
Yapay zeka için 4,2 milyar dolar nakit kaybetti

YAPAY ZEKÂYA 220 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Amazon'un nakit akışındaki bozulmanın arkasında, yapay zekâ altyapısını büyütmek için yapılan yüksek harcamalar bulunuyor. Şirketin mülk ve ekipman yatırımlarındaki artış 94,8 milyar dolara ulaştı. Bu yükselişte veri merkezleri ve yapay zekâ projeleri belirleyici rol oynadı. Rakamlar, nakit akışındaki değişimin boyutunu da gösteriyor. Amazon'un serbest nakit akışı geçen yılın aynı döneminde 14,8 milyar dolar pozitif seviyedeyken, bir önceki çeyrekte eksi 7,5 milyar dolara düşmüştü. Son açıklanan eksi 42,4 milyar dolarlık rakam ise tablonun daha da ağırlaştığını ortaya koydu. Üstelik Amazon'un frene basmaya niyeti yok. Şirketin bu yılki toplam harcamalarının 220 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

3
Yapay zeka için 4,2 milyar dolar nakit kaybetti

PERAKENDE VE REKLAM GELİRLERİ DE BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Amazon'un bilançosundaki tek sorun yüksek yatırım harcamaları olmadı. Şirketin geleneksel gelir kaynakları arasında yer alan perakende ve reklam faaliyetleri de beklentilerin altında kaldı. Bu durum, yatırımcıların yalnızca yapay zekâ harcamalarına değil, Amazon'un temel iş kollarındaki büyüme performansına da odaklanmasına neden oldu.

4
Yapay zeka için 4,2 milyar dolar nakit kaybetti

TEKNOLOJİ DEVLERİNDE NAKİT ALARMI: MİCROSOFT AYRIŞTI

Yapay zekâ yatırımlarının maliyeti yalnızca Amazon'u zorlamıyor. Son bilanço döneminde finansal sonuçlarını açıklayan dört büyük yapay zekâ altyapı sağlayıcısı arasında pozitif serbest nakit akışı bildiren tek şirket Microsoft oldu. Meta, 2,12 milyar dolarlık negatif serbest nakit akışı açıklamasının ardından borsa açılışında yüzde 2'den fazla değer kaybetti.

Google'ın ana şirketi Alphabet ise 9,07 milyar dolarlık negatif serbest nakit akışı bildirdi. Alphabet hisseleri perşembe günü yüzde 12 düşerek şirket tarihinin en kötü günlük performansını kaydetti. Amazon hisseleri de bilanço açıklamasının ardından perşembe akşamı yaklaşık yüzde 7 geriledi. Microsoft hisseleri ise rakiplerinden ayrışarak yükseldi.

5
Yapay zeka için 4,2 milyar dolar nakit kaybetti

AMAZON CEO'SU GERİ ADIM ATMIYOR

Nakit akışındaki sert bozulmaya rağmen Amazon CEO'su Andy Jassy, şirketin yapay zekâ stratejisini savunmaya devam ediyor. Jassy, Amazon'un geliştirdiği Trainium hızlandırıcı çiplerin ve Bedrock platformunun şirketin geleceğinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Öte yandan yapay zekâ destekli alışveriş araçlarının henüz geleneksel alışveriş deneyiminden daha kullanışlı olmadığını da kabul etti. Ancak Amazon'un alışveriş asistanına ilişkin veriler, şirketin bu alandaki beklentilerini destekliyor.

6
Yapay zeka için 4,2 milyar dolar nakit kaybetti

ALEXA KULLANANLARIN HARCAMASI YÜZDE 50 DAHA YÜKSEK

Andy Jassy'nin paylaştığı verilere göre, Amazon'un yapay zekâ destekli alışveriş asistanı Alexa for Shopping ile gerçekleştirilen etkileşimler son bir yılda yüzde 570 arttı. ABD'de bu asistanı kullanan müşterilerin sipariş başına yaptığı harcama da diğer müşterilere göre yüzde 50 daha yüksek gerçekleşti.

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