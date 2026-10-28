Yapay zeka rallisi tersine döndü! Yatırımcılar ağır zararda, 480 milyar dolar buharlaştı

Çin’deki satış dalgasını başlatan tek ve belirgin bir gelişme yok. Bununla birlikte yüksek hisse fiyatları, vergi yükümlülükleri ve ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin Çin menşeli ekipmanların veri merkezlerinde kullanımını yasaklama ihtimalini etkili faktörler arasında gösterdi.