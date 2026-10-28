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Yapay zeka rallisi tersine döndü! Yatırımcılar ağır zararda, 480 milyar dolar buharlaştı

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 14:47
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1
Yapay zeka rallisi tersine döndü! Yatırımcılar ağır zararda, 480 milyar dolar buharlaştı

Çin’de yapay zeka ve çip şirketlerinin hisselerinde sert düşüş yaşandı. Teknoloji piyasalarında 2 yıldır devam eden yükseliş tersine çevrildi. Ülkenin önde gelen şirketlerini kapsayan STAR50 endeksi, 4 aydan kısa sürede yüzde 40 geriledi. Piyasalardan 480 milyar dolar silindi.

2
Yapay zeka rallisi tersine döndü! Yatırımcılar ağır zararda, 480 milyar dolar buharlaştı

Reuters’ın haberine göre, yüksek şirket değerlemeleri, yapay zekaya yönelik talebin sürdürülebilirliğine ilişkin kaygılar ve Çin’in teknoloji ihracatına getirilebilecek kısıtlamalar satış baskısını artırdı. Çin'deki düşüş, Batılı piyasalardaki gerilemeden daha sert gerçekleşti. ABD’de yapay zeka hisselerinin öncülüğünde Nasdaq endeksi, üç hafta önce gördüğü rekor seviyeden yaklaşık yüzde 6 geriledi.

3
Yapay zeka rallisi tersine döndü! Yatırımcılar ağır zararda, 480 milyar dolar buharlaştı

Çin’deki satış dalgasını başlatan tek ve belirgin bir gelişme yok. Bununla birlikte yüksek hisse fiyatları, vergi yükümlülükleri ve ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin Çin menşeli ekipmanların veri merkezlerinde kullanımını yasaklama ihtimalini etkili faktörler arasında gösterdi.

4
Yapay zeka rallisi tersine döndü! Yatırımcılar ağır zararda, 480 milyar dolar buharlaştı

Goldman Sachs verilerine göre yapay zeka hisseleri, Çin piyasasının toplam piyasa değerinin yüzde 42'sini oluşturuyor. Çin ana karasında işlem gören A grubu hisseler ile Hong Kong'da işlem gören H grubu hisselerindeki toplam işlem hacminin yüzde 57'si de bu hisselerden kaynaklanıyor. Bireysel yatırımcıların ağırlıkta olduğu piyasada yaşanan düşüş geniş bir yatırımcı kitlesini etkiledi.

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Yapay zeka rallisi tersine döndü! Yatırımcılar ağır zararda, 480 milyar dolar buharlaştı

BİREYSEL YATIRIMCILARIN GÖZDESİ ŞİRKETLERDE SERT KAYIP

Robot üreticisi Unitree'nin hisseleri, ağustos ayındaki işlem başlangıcından bu yana yarı yarıya geriledi. Şirketin halka arzına bireysel yatırımcıların talebi satışa sunulan miktarın 8 bin katına ulaştı. Çip üreticisi CXMT ise son ayda piyasa değerinin dörtte birinden fazlasını kaybetti.

6
Yapay zeka rallisi tersine döndü! Yatırımcılar ağır zararda, 480 milyar dolar buharlaştı

Geçen yıl borsaya açıldıkları ilk gün sırasıyla yüzde 700 ve yüzde 400 yükselen MetaX Integrated Circuits ile Moore Threads Technology hisseleri de temmuz ayından bu yana yarı yarıya değer kaybetti.

7
Yapay zeka rallisi tersine döndü! Yatırımcılar ağır zararda, 480 milyar dolar buharlaştı

Çin'in güneyindeki Hainan bölgesinde yaşayan küçük işletme sahibi ve yatırımcı Chen Wensheng, devlet destekli fonların da yatırım yaptığı Unitree gibi şirketlere yönelik resmi desteğin yükselişin devam edeceği beklentisini güçlendirdiğini söyledi. Ancak Chen ve arkadaşları, piyasadaki geri çekilmenin ardından zararla karşı karşıya kaldı.

8
Yapay zeka rallisi tersine döndü! Yatırımcılar ağır zararda, 480 milyar dolar buharlaştı

Pekin yönetiminin desteklediği bir yatırım temasının bu ölçüde değer kaybetmesi, yatırımcıların alternatif ve daha güvenli varlıklara yönelmesine yol açtı. Sektördeki düşüşün teknoloji şirketlerinin sermaye piyasalarından fon toplamasını da yavaşlatabileceği değerlendiriliyor.

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