Yemek kartı ile market alışverişi yapılabilecek mi? SGK'dan açıklama geldi

08 Ocak 2025 12:32 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 12:40

SGK, yemek kartları, çekleri ve kuponlarıyla ilgili önemli bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamada, yemek ödemelerinde prim muafiyetine ilişkin olarak, "Yemek kartı/çeki/kuponu yalnızca yemek bedelini karşılamak için kullanıldığında, yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir" denildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yemek kartları, çekleri ve kuponlarıyla ilgili yapılan yemek ödemelerinde prim muafiyeti uygulamasına dair yeni bir açıklama yaptı.

SGK'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

SGK'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu sözlere yer verildi:

Yemek kartı/çeki/kuponu sadece yemek bedeli ödemelerinde kullanıldığında, yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Yemek kartı/çeki/kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158,00 TL’lik tutar prime tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır.

GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ YÜZDE 54,54 ORANINDA ARTTI

Ayrıca, 2025 yılı için yemek ücretlerine de artış getirildi. 2024 yılı için günlük yemek ücreti 170 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılı itibarıyla, asgari ücret artışıyla paralel olarak yemek ücretlerinde yüzde 54,54 oranında bir artış gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, yemek parası istisna tutarı 240 TL olarak belirlendi. Bu düzenleme ile birlikte, aylık yemek ödeneği 6.240 TL'ye çıkarıldı.