Galatasaray'ı eleyen Young Boys Şampiyonlar Ligi'nin yüz karası oldu! 24 gollü hezimet

30 Ocak 2025 08:47 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 09:03

Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi play-off turunda saf dışı bırakan Young Boys, ligin yeni formatında büyük bir hezimet yaşadı. 24 gol yiyen İsviçre ekibi, tarihin en kötü Devler Ligi performansını sergiledi. İşte detaylar...

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Geçtiğimiz sezon Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayarak Devler Ligi'ne play-off turundan katılan Galatasaray, Young Boys engeline takılmıştı. İsviçre ekibine 1-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup olan sarı-kırmızılar Şampiyonlar Ligi'ne havlu atarken, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalmıştı.

36 TAKIMIN EN KÖTÜSÜ

Tur biletini kapan Young Boys ise bu arenada büyük bir hezimet yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımın yer aldığı ve her takımın 8 farklı rakiple karşılaşarak tamamladığı yeni formatının lig etabında Young Bos, tüm rakiplerine yenildi ve puan alamadı.

8 maç sonunda son sırada yer alan İsviçre ekibi yeni formatın en başarısız takımı olarak tarihe geçti.

KALESİ DÜŞTÜ: TAM 24 GOL

Bu turdaki ilk maçında Aston Villa'ya 3-0 mağlup olan Young Boys ardından sısarıyla Barcelona'ya 5-0, Inter'e 1-0, Shakhtar Donetsk'e 2-1, Atalanta'ya 6-1, Stuttgart'a 5-1, Celtic'e 1-0 ve Kızılyıldız'a 1-0 yenildi. Böylece toplam 24 gol yiyip, sadece 3 gol atabilen sarı-siyahlılar -21 averajla sonuncu sırada yer aldı. Young Boys'un yanında Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava da 8 maçta sıfır çekerken -20 averajla 35.'inci sırada yer buldu.