33 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Öyle bir yerde yakalandı ki...

Edirne’nin İpsala ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenledi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, birden fazla kişiyle geceleyin silahlı yağma suçundan 33 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.K.nin İpsala ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi. Adrese yapılan baskında, hükümlü kişi evin rafının arkasına gizlenmiş halde bulundu. Gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.