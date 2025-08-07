Esenyurt'ta şoke eden olay! Taksici tek yumrukla genç kızı bayıltıp kaçtı!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde genç bir kız ticari taksi sürücüsünün yumruklu saldırısına uğradı. Yolun karşısına geçmek isteyen bir kıza, taksi sürücüsü Arda P. yol vermedi. Duruma sinirlenen genç kız, taksinin önünü kesip fotoğrafını çektikten sonra ikili tartışmaya başladı. Tartışma sırasında taksici, araç içinden yumruk atarak kızı yere serdi. Taksi sürücüsü olay yerinden kaçarken genç kız bayıldı. Olay anı kameralara saniye saniye yansırken genç kız taksiciden şikayetçi oldu.