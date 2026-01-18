Burası Grönland değil Sivas bozkırı! Kızılırmak buz tuttu, aydınlatma direkleri bile dondu

Sibirya soğuklarının etkisi altındaki Sivas'ta hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 22 dereceye kadar düştü. Dondurucu hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın bazı bölümleri kısmen dondu. Kentteki ağaçlar, bitkiler ve aydınlatma direkleri de buzla kaplanarak ilginç görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün soğuk hava uyarısında bulunduğu Sivas’ta termometreler gece saatlerinde sıfırın altına 22 dereceyi gösterdi. Soğuk havası ile ün salan Sivas'tan doğarak Karadeniz'e dökülen ve Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak, kısmen dondu. Nehrin şehirden geçen bazı bölümleri kısmen donarken suda yaşayan canlılar donmamış alanlarda avlandı.

SELÇUKLU SİMGESİ DE SOĞUK HAVAYA DAYANAMADI

Öte yandan kentte bulunan bitkiler ve ağaçlar da dondu. Yüzeyleri buzla kaplanan bitkiler ve ağaçlar, mest eden görüntüler ortaya sundu. Selçuklu Devleti simgesi olan ve Sivas’taki aydınlatma direklerinin üzerinde bulunan çift başlı kartal figürü de soğuk havaya yenik düştü. Kentteki soğuk havanın yansımaları havadan görüntülendi.