Dağda kar gezintisinde karşılarına bir anda kurt çıktı
Amasya’da Kırklar Dağı'na tırmanan doğa tutkunları, karlı zeminde yürüyüş yaptıkları sırada bir kurtla karşılaştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, hızla hareket eden kurdun gruptan uzaklaştığı görüldü.
Doğa gezisi sırasında aniden bir kurtla karşılaşan grup, kısa süreli panik yaşadı. O anları kaydeden Ercan Eftelioğlu, kurdun hızla yön değiştirerek uzaklaştığını belirtti.
Yaşadıkları anları anlatan Murat Ata, "İlk kez bir kurtla karşılaştık ve ister istemez korktuk. Aramızda kadınlar ve çocuklar da vardı. Ama kurt da bizden çekinerek uzaklaştı"dedi.
Megakentte kar yağışı bugün etkisini iyice artıracak. Bugün İstanbul'da etkili olacak olan kar yağışıyla birlikte fırtına da çıkacağını aktaran anlatan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Maslak, Sarıyer, Arnavutköy ve Şişli’de kar yağışının tipi şeklinde etkili olacağını söyledi.
PAZAR GÜNÜNE DİKKAT!
Kar yağışının cumartesi günü de yoğun şekilde devam edeceği uyarısında bulunan Çalışkan, “Kar yağışı pazar günü Anadolu Yakası ve Boğaz hattında daha etkili olacak” diye konuştu.