Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem Videoları
Dünya Politika Spor Gündem Medya Kültür - Sanat Teknoloji Magazin Yaşam

Dağda kar gezintisinde karşılarına bir anda kurt çıktı

Amasya’da Kırklar Dağı'na tırmanan doğa tutkunları, karlı zeminde yürüyüş yaptıkları sırada bir kurtla karşılaştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, hızla hareket eden kurdun gruptan uzaklaştığı görüldü.

Doğa gezisi sırasında aniden bir kurtla karşılaşan grup, kısa süreli panik yaşadı. O anları kaydeden Ercan Eftelioğlu, kurdun hızla yön değiştirerek uzaklaştığını belirtti.

Yaşadıkları anları anlatan Murat Ata, "İlk kez bir kurtla karşılaştık ve ister istemez korktuk. Aramızda kadınlar ve çocuklar da vardı. Ama kurt da bizden çekinerek uzaklaştı"dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul barajlarından sevindirici haber! Meteoroloji uzmanı açıkladı

Sıkça Sorulan Sorular

PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?
Megakentte kar yağışı bugün etkisini iyice artıracak. Bugün İstanbul'da etkili olacak olan kar yağışıyla birlikte fırtına da çıkacağını aktaran anlatan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Maslak, Sarıyer, Arnavutköy ve Şişli’de kar yağışının tipi şeklinde etkili olacağını söyledi. PAZAR GÜNÜNE DİKKAT! Kar yağışının cumartesi günü de yoğun şekilde devam edeceği uyarısında bulunan Çalışkan, “Kar yağışı pazar günü Anadolu Yakası ve Boğaz hattında daha etkili olacak” diye konuştu.
ÇOK OKUNANLAR
MUTLAKA İZLEYİN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.