Dayıdan yeğene beyzbol sopasıyla dayak! Acımasız saldırının sebebi ortaya çıktı

’nın ilçesinde, caddede yürüyen bir kişi dayısı tarafından beyzbol sopasıyla darbedildi. Olay, 9 Ağustos’ta Ahmet Cevdet Yağ Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, miras paylaşımı nedeniyle aralarında husumet bulunan M.A. (58), yeğeni Mehmet A’nın (38) arkasından yaklaşarak beyzbol sopasıyla vurdu.

Başına aldığı darbelerle yaralanan Mehmet A, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Karşıyaka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet A, polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin sopayla arkasından vurduğu anlar yer aldı.

Mehmet A, 10 yıl önce vefat eden dedesinin Diyarbakır’ın Çermik ilçesindeki yaklaşık 300 dönümlük tarlasının paylaşımı yüzünden aile içinde anlaşmazlık yaşandığını söyledi. Dayılarının annesine mirastan feragat etmesi için baskı yaptığını, buna karşı çıktığı için de tehdit edildiğini öne sürdü. Saldırının işe giderken gerçekleştiğini belirten Mehmet A, şunları söyledi:

“Kafa travması geçirmişim, başımda 15 dikiş var. Her yerim yara içinde. Dayım yakalanmazsa yine gelip aynısını yapacak. Karşımdan gelip tokat atsaydı elim kalkmazdı, ama hainlikle arkamdan vurdu. Yere düşünce bile vurmaya devam etti. Böyle vicdansızlık olmaz. Bu kişinin bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyorum.”

