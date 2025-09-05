Direksiyon başında uyuya kalan sürücüyü uyardı, olası bir facianın önüne geçti! O anlar kamerada

Ankara Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda yaşanan olayda, bir motosiklet sürücüsü, sol şeritte aracının içinde uyuya kaldığını fark ettiği kişiyi uyandırarak durumunun iyi olup olmadığını sordu. Sürücünün uyanarak yoluna devam etmesi, yaşanması muhtemel olumsuz bir durumun önüne geçti. Kendisini uyandıran kişiye teşekkür eden sürücü, yorgun olduğu için uyuyakaldığını söyledi. O anlar motosiklet sürücüsünün araç kamerasına yansıdı.