Hindistan'da baharın gelişini renklerle kutladılar! Holi Festivali'nden renkli görüntüler

Hindistan'ın bahar festivalinde nsanlar büyük bir ateş yakıyor, arkadaşlarına ve aile üyelerine renkler ve su sürüyor ya da püskürtüyor ve bu özel gün için hazırlanan geleneksel tatlıların tadını çıkarıyor.

Festival, Hindu tanrıları Radha ve Krishna’nın ilahi aşkını onurlandırıyor. Krishna ve Radha’nın doğduğu yer olduğuna inanılan Hindistan’ın kuzeyindeki Mathura ve Vrindavan şehirlerinde coşkulu kutlamalar düzenleniyor.

İYİLİĞİN KÖTÜLÜĞE KARŞI ZAFERİNİ TEMSİL EDİYOR

Festival, iyiliğin kötülüğe karşı zaferini, sevgiyi ve bağışlayıcılığı temsil ediyor. Hindistan'da ortaya çıkmış festival ağırlıklı olarak bu bölgede kutlanıyor ancak aynı zamanda Hint yarımadası diasporası aracılığıyla Asya'nın ve Batı dünyasının diğer bölgelerine de yayıldığı biliniyor.

Hindistandaki bahar festivalinden renkli görüntüler

Renklerle kaplanmış bir grup insan Holi’yi kutlarken, festivalin bir parçası olarak üzerlerine sarı toz atıyor.

Holi, bir yıldız yılı bazlı Hindu ay takvimi olan Vikram Samvat Takvimi'nin Phalguna ayına düşen Purnima akşamında (dolunay günü) başlıyor. Bu gün, Miladi takvimde Mart ayının ortalarına düşüyor. Holi bir gece ve bir gün sürüyor.