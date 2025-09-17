Köpekten kaçıp kanala giren domuz sürüsü akıntıya kapıldı! Bazıları boğuldu

Erzincan’ın Çağlayan Beldesinde çoban köpeklerinden kaçıp sulama kanalına girerek akıntıya kapılan domuz sürüsünün zor anları kameraya yansıdı. Çağlayan Beldesinde bulunan HES sulama kanalında yüzerek karaya çıkmaya çalışan domuzları gören vatandaşlar hayvanları kurtarmak için seferber oldu. Uğraşlar sonucu 12 domuzdan 10’u kurtarılırken 2’i boğularak telef oldu. Üzücü anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.