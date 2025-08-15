Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Adıyaman’da otomobilin çarptığı 36 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Gölbaşı Karayolu Şanlıurfa Yol Ayrımı Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, 36 yaşındaki İmam Çiçek yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman’a giden İmam Çiçek, aracını yol kenarına park ederek karşı tarafta bulunan akaryakıt istasyonuna geçmek istedi. Bu sırada Adıyaman’dan Gölbaşı yönüne ilerleyen 02 AFR 386 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Çiçek’e çarptı.

Çarpma anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, diğer araçların hem kazaya karışan otomobile hem de yere düşen İmam Çiçek’e çarpmamak için ani fren yaptıkları görüldü.

Ağır yaralanan Çiçek, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çiçek’in cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.