Ataşehir'de yangın korkusu: Alevler trafoyu da patlattı!
İstanbul Ataşehir'de tek katlı bir evde tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, tek katlı evin çatısı kullanılamaz hale geldi.
Ataşehir'de Ferhatpaşa Mahallesi 14. Sokak'ta bulunan bir tek katlı evde tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangın, 15.50 sıralarında izolasyon çalışması esnasında başladı ve hızla tüm çatıyı sardı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte evin altındaki trafo da patladı.
İNCELEM BAŞLATILDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saat süren çalışmanın ardından söndürdü. Dumandan etkilenen ve parmağında kanama olan bir kişi sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
TADİLAT YANGINA DÖNÜŞTÜ!
Çevredeki vatandaşlardan İbrahim Kara, "Yukarıda izolasyon yapıyorlardı. Şalamanın ateşi içerideki yanıcı maddeler alevlendiği için yangın çıkmıştır. Usta onu fark edememiştir" dedi.