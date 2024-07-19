Ataşehir'de yangın korkusu: Alevler trafoyu da patlattı!

19 Temmuz 2024 18:01 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 18:03

Kendilerine küfür eden kişiyi döverek öldürdüler! Korkunç anlar kamerada

Kendilerine küfür eden kişiyi döverek öldürdüler! Korkunç anlar kamerada

Ataşehir'de Ferhatpaşa Mahallesi 14. Sokak'ta bulunan bir tek katlı evde tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı. Yangın, 15.50 sıralarında izolasyon çalışması esnasında başladı ve hızla tüm çatıyı sardı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte evin altındaki trafo da patladı.

İNCELEM BAŞLATILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yarım saat süren çalışmanın ardından söndürdü. Dumandan etkilenen ve parmağında kanama olan bir kişi sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

TADİLAT YANGINA DÖNÜŞTÜ!

Çevredeki vatandaşlardan İbrahim Kara, "Yukarıda izolasyon yapıyorlardı. Şalamanın ateşi içerideki yanıcı maddeler alevlendiği için yangın çıkmıştır. Usta onu fark edememiştir" dedi.