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Bursa'da yürekleri ağza getiren anlar! Hem kendisini hem trafiktekileri tehlikeye düşürdü

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Eylül 2024 10:49 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 10:52

Bursa'da tek teker üzerinde motosikletle ilerleyen gençlerin görüntüsü yürekleri ağızlara getirdi. O korku dolu anlar da başka biri tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da motosikletliyle anayolda ilerleyen sürücü canlarını hiçe sayıp tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Arkasında arkadaşı olan motosikletli hiç kimseye aldırmadan  tek teker kilometrelerce ilerledi. Yürekleri ağza getiren anlar saniye saniye kaydedildi.

Bursa'da yürekleri ağza getiren anlar! Hem kendisini hem trafiktekileri tehlikeye düşürdü - 1. Resim

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Görüntülerde motosiklet sürücüsünün Bursa-Mudanya yolu üzerinde arkasında oturan bir arkadaşı ile tek teker kilometrelerce seyir ettiği görülüyor. Kask ve ekipmansız şekilde ilerleyen sürücü hem kendisini, hem de trafiktekileri tehlikeye düşürdü. 

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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