Eylem Tok'un ABD mahkemesine sunduğu kendini acındırmaya çalıştığı mektup şoke etti

08 Ağustos 2024 17:54 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 18:12

Eyüpsultan'da oğlu Timur Cihantimur'un ehliyetsiz kullandığı aracıyla Oğuz Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olan Eylem Tok mahkemeden tahliyesini talep ederken sunduğu mektup okuyanı şaşırttı.

Oğlu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a daha sonra da ABD'ye kaçırmaya çalışırken yakalanan Eylem Tok mektupta hayallerini anlattı.

T24'teki habere göre, Tok'un avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu mektupta 'pes' dedirten şu ifadeler yer aldı:

"Yemek yemede, uyumada zorluk çekiyorum. Yiyecekleri midemde tutamıyorum ve önemli miktarda kilo kaybediyorum.

4 yıl önce epilepsi hastası olmaya başlamıştım. Hapishanede 2 kez nöbet geçirdim. ABD'de oğlum için ve kendim için dil okuluna yazılacaktım. Sonunda da burada bir galeri açmayı umuyordum."