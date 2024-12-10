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Kırıkkale'de otomobilde patlama! Çakmak doldururken sigara yaktılar: 3 yaralı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Aralık 2024 04:08 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 04:39

Kırıkkale'de bir otomobilde gaz tüpüyle çakmak doldurulduğu sırada sigara yakılması sonucu patlama meydana geldi. Facianın eşiğinden dönülen şiddetli patlamada araç içindeki 3 kişi yaralandı.

Kırıkkale​'de park halindeki bir otomobilde çakmak gazı dolumu yapıldı. Dolumun ardından sigara yakılmak istendiği sırada şiddetli bir patlama​ yaşandı. Patlama sonucunda araçta hasar oluşurken, G.A., T.T. ve K.Ö. isimli 3 genç yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilde patlama! Çakmak doldururken sigara yaktılar: 3 yaralı - 1. Resim

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Patlama sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kırıkkale'de otomobilde patlama! Çakmak doldururken sigara yaktılar: 3 yaralı - 2. Resim

İtfaiye ekipleri, otomobilde muhtemel bir yangın riskine karşı önlem aldı. Polis ekipleri ise olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre patlamanın, çakmak dolum tüpünden kaynaklandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kırıkkale'de otomobilde patlama! Çakmak doldururken sigara yaktılar: 3 yaralı - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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