Sırrı Süreyya Önder'in kızından duygulandıran mesaj! 'En iyi bildiğin şeyi yap, diren baba'

DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği ani kalp krizi Türkiye'nin gündemine oturdu. Yoğun bakımda tedavisi süren ve durumu kritik olan Önder'in kızından duygu dolu bir paylaşım geldi. kızı Ceren Önder Kandemir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı, kalbinden çıkan ana aort damarında boydan boya yırtık olduğu belirlendi. Acilen ameliyata alınan Önder, 12 saatlik bir operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.

Ölüm riski devam eden Önder'in hayati riski devam ediyor.

KIZINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korurken kızı Ceren Önder Kandemir, duygusal bir paylaşımda bulundu.

Ceren Önder, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım.

Gecenin bir yarısı “Mavra yapalım mı?” diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın.

https://x.com/cerenonder_/status/1912516892339691940

"BABAM DUAYA İNANIR, DUA EDİN"

Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım.

Ha gayret baba, hani Cano'yu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin."

ERDOĞAN'DAN GEÇİMİŞ OLSUN TELEFONU

Öte yandan, süreci yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder'i aradı. Ceren'i hem dün gece hem de bu sabah saatlerinde arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.