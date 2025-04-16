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Sırrı Süreyya Önder'in kızından duygulandıran mesaj! 'En iyi bildiğin şeyi yap, diren baba'

DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği ani kalp krizi Türkiye'nin gündemine oturdu. Yoğun bakımda tedavisi süren ve durumu kritik olan Önder'in kızından duygu dolu bir paylaşım geldi. kızı Ceren Önder Kandemir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 20:32
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 20:42

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı, kalbinden çıkan ana aort damarında boydan boya yırtık olduğu belirlendi. Acilen ameliyata alınan Önder, 12 saatlik bir operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.

Ölüm riski devam eden Önder'in hayati riski devam ediyor.

Sırrı Süreyya Önder'in kızından duygulandıran mesaj! 'En iyi bildiğin şeyi yap, diren baba'

KIZINDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korurken kızı Ceren Önder Kandemir, duygusal bir paylaşımda bulundu.

Ceren Önder, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım.

Gecenin bir yarısı “Mavra yapalım mı?” diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın.

https://x.com/cerenonder_/status/1912516892339691940

Sırrı Süreyya Önder'in kızından duygulandıran mesaj! 'En iyi bildiğin şeyi yap, diren baba'

"BABAM DUAYA İNANIR, DUA EDİN"

Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım.

Ha gayret baba, hani Cano'yu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin."

Sırrı Süreyya Önder'in kızından duygulandıran mesaj! 'En iyi bildiğin şeyi yap, diren baba'

ERDOĞAN'DAN GEÇİMİŞ OLSUN TELEFONU

Öte yandan, süreci yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder'i aradı. Ceren'i hem dün gece hem de bu sabah saatlerinde arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Sıkça Sorulan Sorular

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR ?
Sırrı Süreyya Önder 1962 Adıyaman doğumludur. Baba adı Ziya anne adı Zeliha'dır. Milletvekilliğinin yanı sıra sinemacı, yönetmen ve senaristtir. Lise mezunudur. Sinema yönetmenliği ve senaristliği ile çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. Fakültelerde sinema dersleri verdi. Senaryosunu yazıp yönettiği bir filmi, uyarlamasını yaptığı bir filmi ve sadece senaryosunu yazdığı bir filmi bulunmaktadır. 24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. Dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. TBMM Başkanvekilidir. Önder, 1 çocuk babasıdır.
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