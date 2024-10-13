Son dakika | Afyonkarahisar'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
13 Ekim 2024 03:23 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 03:25
Son dakika haberine göre, Afyonkarahisar'da gece saatlerinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.
Türkiye'de peş peşe depremler meydana geliyor. Bu kez gece saatlerinde Afyonkarahisar sallandı. AFAD, depremin büyüklüğünü 4,4 olarak açıkladı.
Merkez üssü Kent merkezi olan deprem saat 03.14 sularında meydana gelirken, derinliği ise 10.26 kilometre olarak kaydedildi.
Depreme ilişkin henüz olumsuz bilgiye ulaşılmadı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr