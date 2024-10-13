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Son dakika | Afyonkarahisar'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
13 Ekim 2024 03:23 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 03:25
Son dakika | Afyonkarahisar&#039;da korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

Son dakika haberine göre, Afyonkarahisar'da gece saatlerinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.

Türkiye​'de peş peşe depremler meydana geliyor. Bu kez gece saatlerinde Afyonkarahisar​ sallandı. AFAD​, depremin büyüklüğünü 4,4 olarak açıkladı.

Merkez üssü Kent merkezi olan deprem​ saat 03.14 sularında meydana gelirken, derinliği ise 10.26 kilometre olarak kaydedildi.

Depreme ilişkin henüz olumsuz bilgiye ulaşılmadı.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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