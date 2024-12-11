Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
11 Aralık 2024 21:58 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 01:05
Son dakika haberine göre Kahramanmaraş merkezli bir deprem meydana geldi. Saat 21.48'te kayıtlara geçen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Ayrıntıları Kandilli Rasathanesi duyurdu. Vatandaşlar son depremleri rasathanelerin paylaşımıyla öğrenebiliyor.
Kahramanmaraş Hacıağalar merkezli bir deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 3.1 olarak bildirildi. Derinliği 5.4 kilometre olan deprem çevre illerde de hafif şekilde hissedildi.
SON DEPREMLER
11 Aralık günü son depremlerin kaç şiddetinde olduğunu Kandilli Rasathanesi aracılığıyla vatandaşlar öğrenebiliyor.
Kaynak: tgrthaber.com