Son dakika | Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu

11 Aralık 2024 21:58 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 01:05

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş merkezli bir deprem meydana geldi. Saat 21.48'te kayıtlara geçen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Ayrıntıları Kandilli Rasathanesi duyurdu. Vatandaşlar son depremleri rasathanelerin paylaşımıyla öğrenebiliyor.