Son Dakika | Malatya'da deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
09 Kasım 2024 20:18 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 20:40
Son dakika: Malatya'nın Kale ilçesinde deprem meydana geldi. Sarsıntıya dair verileri AFAD açıkladı. Akşam saat 20.11'deki deprem kısa süreli korku oluşturdu.
Malatya'da saat 20.11'de deprem meydana geldi. Bölgede oluşan sarsıntılar vatandaşları korkutmaya devam ediyor. Sarsıntıya ilişkin verileri AFAD açıkladı.
Depremin derinliği yerin 7 kilometre derinliğinde olarak kayıtlara geçerken, büyüklüğü 3,7 olarak duyuruldu.
Kandilli Rasathanesi'nden gelen açıklamaya göre depremin büyüklüğü 3,7 derinliği ise 5 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: tgrthaber.com