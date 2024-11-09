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Son Dakika | Malatya'da deprem! AFAD'dan açıklama geldi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
09 Kasım 2024 20:18 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 20:40
Son Dakika | Malatya&#039;da deprem! AFAD&#039;dan açıklama geldi

Son dakika: Malatya'nın Kale ilçesinde deprem meydana geldi. Sarsıntıya dair verileri AFAD açıkladı. Akşam saat 20.11'deki deprem kısa süreli korku oluşturdu.

Malatya​'da saat 20.11'de deprem​ meydana geldi. Bölgede oluşan sarsıntılar vatandaşları korkutmaya devam ediyor. Sarsıntıya ilişkin verileri AFAD​ açıkladı.

Depremin derinliği yerin 7 kilometre derinliğinde olarak kayıtlara geçerken, büyüklüğü 3,7 olarak duyuruldu.

Son Dakika| Malatya'da deprem! AFAD'dan açıklama geldi - 1. Resim

Kandilli Rasathanesi​'nden gelen açıklamaya göre depremin büyüklüğü 3,7 derinliği ise 5 kilometre olarak kayıtlara geçti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER 

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Kaynak: tgrthaber.com
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