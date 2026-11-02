Uzaktan çalışan işçiye devamsızlık tuzağı! Mahkemeden emsal karar: İşveren bunu yaptıysa işe iade hakkınız doğabilir

UZAKTAN ÇALIŞAN İŞÇİNİN İŞ GÜVENCESİ KORUMA ALTINDA

Uzaktan çalışmanın hukuki çerçevesi nedir? İşverenin bilgisi ve onayıyla evden çalışan işçinin hukuki hakları, ofiste çalışan bir işçiden farklı mıdır?

Av: Gizem Gonce: "Uzaktan çalışma, günümüzde yalnızca teknolojik bir çalışma tercihi değil, iş hukuku kapsamında açıkça düzenlenmiş bir çalışma modelidir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde uzaktan çalışma düzenlenmiştir. Buna göre işçi, işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde veya teknolojik iletişim araçları aracılığıyla işyeri dışında yerine getirebilir.

Burada özellikle vurgulamak istediğim husus şu: Bir işçinin işyerinde fiziksel olarak bulunmaması, çalışmadığı veya iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği anlamına gelmez. Uzaktan çalışan işçi de diğer çalışanlar gibi ücret, yıllık ücretli izin, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi kanundan doğan haklara sahiptir. İş güvencesi hükümlerinden yararlanma koşullarını taşıyorsa işe iade hakkı da bulunmaktadır. Dolayısıyla uzaktan çalışma, işçinin hukuki güvencelerinin ortadan kalktığı bir sistem olarak değerlendirilemez."