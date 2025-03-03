Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Talip Bayram
Talip Bayram
Son Yazılar
Tüm yazılar
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Haber

Geleneksel Ramazan Lezzeti “Pide”

GİRİŞ:
2025-03-03
saat ikonu 08:27
|
GÜNCELLEME:
2025-03-03
saat ikonu 09:04

O, Ramazan'ın sıcak yüzü, iftar sofralarının vazgeçilmezi, gönüllerin sultanı

Ramazan ayı, sofraların bereketle donandığı, zamanın usul usul ruha işleyen bir huzurla akıp gittiği, insanın derin bir sükûnetle beslendiği bir devran. İnsanoğlu, oruçla terbiye olurken şehirler de adeta bu ibadetin ritmine uyum sağlıyor. İftarın yaklaştığı saatlerde, sokakları saran tatlı bir telaş, asırlardan süzülüp gelen bir Ramazan geleneği olarak hala varlığını sürdürüyor.

Taş fırınların önünde uzayıp giden kuyruklar, Ramazan'ın manevi atmosferinde ulvi bir bekleyişe dönüşüyor. Bu, sadece bir pide almak için değil, aynı zamanda Ramazan'ın sembolü olan bu lezzete duyulan özlemi, iftar sofralarının bereketini ve paylaşmanın coşkusunu da içinde barındırıyor.

Pide, fırının kor halindeki ateşiyle buluştuğunda, mayanın kokusu taş duvarlara siner, üstü kızardıkça, içinden yükselen buhar eski zamanları hatırlatır. Ramazan'ın manevi atmosferinde, sokakları saran ve fırınlardan yükselen o mis koku, bir geleneğin ve 11 aylık bir hasretin kokusu. İşte o an, Ramazan pidesi, sıcaklığıyla, tazeliğiyle ve lezzetiyle gönüllere taht kurar. Her bir ısırıkta, geçmişten günümüze uzanan bir lezzet yolculuğuna çıkılır ve pidenin o sıcaklığı kalpleri ısıtır.

İstanbul’da eskiden her mahallenin bir taş fırını olurdu; mahalleli, kendi evinde yoğurduğu hamuru bu fırına götürür, fırıncı usta hamura son şeklini verir, üzerine yumurta sarısı sürerek fırına atardı. Bugün hâlâ Anadolu’nun pek çok yerinde bu gelenek yaşatılır; dolayısıyla pide, komşuluk bağlarının, dayanışmanın ve bereketin de bir simgesi gibi.

Bu mütevazı hamur işinin Osmanlı mutfağındaki kökleri de oldukça derin

16. yüzyılda kaleme alınan Mehmed Kâmil’in “Melceü’t-Tabbâhîn” adlı eserinde, fırıncılık sanatı detaylarıyla anlatılırken, Ramazan sofralarının gözdesi olan pideden de bahsedilir. Lâkin pidenin asıl ihtişamını, Evliya Çelebi’nin “Seyahatname”sinde buluruz. Çelebi, İstanbul’un meşhur fırınlarını anlatırken, Ramazan aylarında çıkarılan nefis pidelerden bahseder; üzerlerine susam, çörekotu serpilen, bazen içine kaymak veya pastırma yerleştirilen bu ekmekler, Ramazan aylarının vazgeçilmez bir ritüeli olmuş.

Osmanlı saray mutfağında Ramazan pidesi müstesna bir yere sahip. Fatih Sultan Mehmet devrinde inşa edilen fırınlar, halkın ve sarayın pide ihtiyacını karşılamak üzere hizmet vermekteydi. Özellikle Topkapı Sarayı mutfağında, “Hassa Fırıncıları” adı verilen bir zümre bulunur ki Ramazan ayında padişaha ve saray erkânına özel pideler pişirirlerdi.

19. yüzyıl Osmanlı mutfağını anlatan “Kânûnî Devri İstanbul Mutfağı” adlı eser de, Ramazan pidelerinin hamur işi bir ekmek olmasının ötesinde saray ve halk arasındaki kültürel bir köprü olduğunu vurgular.

Ramazan pidesi, sadeliğin ve ihtişamın aynı hamurda buluştuğu bir lezzet

Bir yanıyla sadece un, su, tuz ve maya; diğer bir yanıyla da asırlık geleneklerin bir taşıyıcısı rolünde bir ekmek. İstanbul’da meşhur pide yapan fırınlardan, Anadolu’daki taş fırınlara kadar her yerde iftar vaktinin aynı zamanda bir habercisi. Üzerine serpilen susam taneleri ise duaların sessizce yükseldiği akşam vaktinin bir habercisi.

Özetle, Ramazan geldiğinde, sahurdan iftara uzanan saatler boyunca, sabrın ve özlemin en güzel karşılığı olan bu pidenin sıcaklığı, tıpkı eski zamanlarda olduğu gibi, sofralara bereket, gönüllere huzur taşımaya devam ediyor. Ve her lokması, geçmişin izlerini bugüne taşıyan bir yadigâr gibi, Osmanlı fırınlarından günümüz mutfaklarına kadar uzanan bir hikâyeyi fısıldıyor…

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.