Kurtlar Vadisi'nde yıllar sonra ortaya çıkan aşk itirafı! Necati Şaşmaz'ın yıllarca sevgili olduğu isim ortaya çıktı

07 Ekim 2024 17:07 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 17:26

Seslendirme sanatçısı ve oyuncu Yasemin Öztürk'ten yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı geldi. Yasemin Öztürk Kurtlar Vadisi dizisinin yayınlandığı dönemde dizide Polat Alemdar rolündeki Necati Şaşmaz ile gizli saklı aşk yaşadıklarını söyledi.

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Kurtlar Vadisi​ dizisinde bir dönem seslendirme yapan oyuncu Yasemin Öztürk'ten yıllar sonra 'aşk' itirafı geldi. Dizide Polat Alemdar​ rolünde yer alan Necati Şaşmaz​ ile 3 yıl sevgili olduklarını dile getiren Yasemin Öztürk, "Ayrılmak durumunda kaldım" dedi.

KURTLAR VADİSİ'NDE YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN GİZLİ AŞK

Kurtlar Vadisi'nde bir dönem seslendirme yapan ünlü oyuncu Yasemin Öztürk yıllar sonra itirafta bulundu. Yasemin Öztürk, dizide 'Polat Alemdar rolüyle izleyici karşısına çıkan Necati Şaşmaz ile aşk​ yaşadığını itiraf etti. Habertürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre, Öztürk "3 yıl kadar sürdü fakat magazin basınının bildiği bir şey değildi" dedi. Öztürk, "Neden ayrıldınız?" sorusuna ise, "Ayrılmak durumunda kaldım" cevabını verdi.

YASEMİN ÖZTÜRK KİMDİR?

25 Şubat 1974 doğumlu Yasemin Öztürk, 1999 yılında Bizim Sokak dizisiyle oyunculuğa başladı. Üvey Baba, Koçum Benim, Kurtlar Vadisi, Aşka Sürgün, ve Yemin gibi yapımlarda rol alan Yasemin Öztürk, son olarak Ah Be Birader yapımında rol aldı.