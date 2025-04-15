Ozan Doğulu'nun sevgilisi Hera Aslan ilk kez açıkladı: Kısmi yüz felci geçirdim

Ozan Doğulu ile yaşadığı aşkla gündem olan olan Hera Aslan, sosyal medya hesabından son sağlık durumundan bahsetti. Bir süre önce kısmi yüz felci geçirdiğini belirten Hera Aslan, "İnşallah mis gibi sağlıklı günlerime kavuşacağım" dedi.

2009 Miss Beauty Of Turkey yarışmasında ikinci olan ve müzik kariyerine devam eden Hera Aslan, bir süredir birlikte olduğu Ozan Doğulu ile yaşadığı aşkla gündeme geliyordu. Ünlü isim bu kez sağlık sorunlarıyla adından söz ettirdi.

"YÜZ FELCİ GEÇİRDİM"

Şarkıcı Hera Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada , yaklaşık iki ay önce kısmi yüz felci geçirdiğini duyurdu. Takipçilerinden gelen destek mesajlarına da teşekkür eden Hera Aslan, yaşadığı süreci de bir bir paylaştı.

Takipçilerine teşekkür eden Hera Aslan, "Geçmiş olsun mesajlarınız o kadar motive etti ki... Açıklamayı borç bildim. Yaklaşık 2 ay önce baş ağrısı ve mide bulantısıyla başlayan şikayetlerime yüzümün sağ bölümünde hissizlik ve tek gözümün düşüklüğü eklendi. Kısmi yüz felci geçirdim. Doktor, beyin damarımdan birinde sızıntı ya da zedelenme kaynaklı olduğunu söyledi. Ardından kortizon tedavileriyle bir süre sonra toparladım. Üzerine eklenen bağırsak ve mide problemlerim var, onlarla uğraşıyorum. Çok şükür daha iyiyim. 10 gün sonra başka testlerimin sonuçları çıkacak, inşallah mis gibi sağlıklı günlerime kavuşacağım. Dualarınızı hissediyorum. Sizi çok seviyorum" dedi.