Solmaz Çiros ile Esra Erol Cemile, Gelin Görümce programında!

13 Eylül 2024 15:27 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 15:27

İzdivaç programıyla adını duyuran Solmaz Çiros, uzun bir aradan sonra Fatih Ürek’in sunuculuğunu üstlendiği Gelin Görümce programına katıldı. Solmaz’ın görümcesi merak edilirken, yarışmada ayrıca Esra Erol Cemile de yer alıyor.

Fatih Ürek'in sunduğu Gelin görümce yarışmasına son olarak izdivaç programıyla adını duyuran Solmaz Çiros katıldı. Yayınlanan fragmanda dansıyla yarışma programına dahil olan Solmaz Çiros'un ilk kavgası ise Esra Erol Cemile ile oldu.

SOLMAZ ÇİROS GELİN GÖRÜMCE YARIŞMASINDA

Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın sunuculuğunu üstlendiği Evleneceksen Gel isimli izdivaç programıyla adını duyuran Solmaz Çiros şimdi ise Gelin Görümce programına katıldı. Roman dansıyla yarışmaya giriş yapan fenomen isim, yemek konusunda da iddialı olduğunu söyledi. Solmaz Çiros'un görümcesi

SOLMAZ ÇİROS İLE ESRA EROL CEMİLE İLE AYNI PROGRAMDA

Esra Erol programındaki sinirli tavırlarıyla dikkat çeken Cemile geçtiğimiz günlerde ev sahibiyle sorunlar yaşadığını anlatmıştı. "Fırın çalışmadı, ben de servisi aradım. Adam geldi fırına baktı. Adam çıkarken ev sahibi gördü, aklına şeytanlık geldi. İftira atmaya kalktı. Ben de gittim bunu şikayet ettim. Beni haklı buldular. Ben eve tamirci çağıramaz mıyım? Evinden çıkarmak için bahane uydurdu." demişti. Yaşadıklarını TikTok'ta anlatan Cemile evsiz kaldıktan sonra yardım çağrısında bulunmuştu.