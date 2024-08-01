Teşkilat dizisinde başrol değişti! Tolga Sarıtaş Altay ile geliyor
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 17:19 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 17:19
Yeni sezonda Murat Yıldırım'ın Teşkilat dizisinden ayrılmasının ardından yeni başrol arayışlar başladı. Teşkilat dizisine Altay karakteriyle Tolga Sarıtaş dahil oldu. Böylece Tolga Sarıtaş ile Aybüke Pusat Söz dizisinin ardından ikinci kez partner oldu.
Başrolünde Aybüke Pusat ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı Teşkilat dizisinde yeni sezonda ayrılıklar yaşanacak. Murat Yıldırım ölerek diziden ayrılırken, dizinin yeni başrol oyuncusu ise Tolga Sarıtaş oldu.
TOLGA SARITAŞ TEŞKİLAT DİZİSİNDE
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Pazar akşamları yayınlanan Teşkilat dizisinde ilk olarak Çağlar Ertuğrul ayrılmış yerine Murat Yıldırım gelmişti. Yeni sezonda ise Murat Yıldırım diziye ölerek veda etti ve tolga Sarıtaş Altay karakteriyle diziye dahil oldu.
Zeynep Mayruk ile evlenen Tolga Sarıtaş, yeni sezonda ise Teşkilat dizisiyle ekrana dönüyor. Böylece Tolga Sarıtaş Söz dizisinin ardından Aybüke Pusat ile ikinci kez partner oldu.
Kaynak: tgrthaber.com