Teşkilat’ta Altay oğlu Enderi kurtarabilecek mi? Enderi kim bulacak?

Teşkilat’ın yeni bölümünde Altay için zorlu bir mücadele başlıyor. Eşinin ölümünün ardından yeniden göreve dönen Altay, bu kez oğlunu bulmak için harekete geçiyor. Ender’in kaçırılmasıyla birlikte olayın arkasındaki kişileri araştırmaya başlayan Altay, hem teşkilatın imkânlarını kullanıyor hem de kendi yöntemleriyle ipuçlarını takip ediyor. Yürüttüğü araştırma sırasında karşılaştığı bir isim, tüm dengeleri değiştirecek bir gelişmeye neden oluyor. Peki, Teşkilat’ta Ender’i kim bulacak? Altay oğlunu kurtarabilecek mi?

TEŞKİLAT’TA ALTAY OĞLU ENDERİ KURTARABİLECEK Mİ?

Teşkilat dizisinde heyecan giderek yükselirken gözler Altay ve oğlu Ender'e çevrildi. Oğlunun kaçırılmasının ardından harekete geçen Altay, bu olayın arkasındaki isimlere ulaşabilmek için Ulak'ın peşine düşecek. Hem bir baba olarak oğlunu kurtarmak hem de olayın perde arkasını ortaya çıkarmak isteyen Altay, zorlu bir mücadele verecek.

Dizide yaşanacak gelişmelere göre Ender'in önümüzdeki üç bölüm içerisinde kurtarılması bekleniyor. Altay'ın kişisel mücadelesinde önemli bir dönüm noktası yaşanacak. Ender'e kavuşmasının ardından Altay'ın yeniden operasyonel görevlerine dönerek sahadaki aktif rolünü üstleneceği konuşuluyor.

ENDERİ KİM BULACAK?

Teşkilat’ta Ender’in akıbeti merak edilirken, yeni bölümde yaşanacak gelişmenin ayrıntıları da ortaya çıkıyor. Altay’ın kaçırılan oğlunu kurtarmak için verdiği mücadelede en büyük sürpriz Azra’dan gelecek. Ender’i bulacak ve Altay’ın oğlunu kurtaracak kişi Azra olacak.

Bu gelişmeyle birlikte Azra’nın hikâyedeki konumu da değişecek. Altay’ın oğlunun kurtarılmasında önemli bir rol üstlenecek olan Azra, bundan sonra Teşkilat tarafında yer alacak. Ender’in kaçırılmasıyla başlayan gerilim, Azra’nın hamlesiyle farklı bir noktaya taşınacak ve Teşkilat cephesinde dengeler yeniden değişecek.

TEŞKİLAT 186. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ender’in kaçırılmasından sonra öfkelenen Altay, yuvaya döner; ama onun en büyük önceliği oğluna kavuşmaktır. Altay’ın öfkesi onu Tuğrul Başkan ile karşı karşıya getirir.

Korkut ve Yahya arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Şahin, hesap etmediği sonuçlara katlanmak zorunda kalır. Bahar’ın nihayet sahaya inmesi ise Korkut için bir başka zorluk olacaktır.

Ulak, Ender vasıtasıyla Altay’ı ve Teşkilat’ı yenme peşindedir. Azra ise bu büyük denklemde en önemli rollerden birini oynayacaktır. Düşman amacına ulaşamayacaktır çünkü artık kurt uyanmıştır…