Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 19:51
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 19:51

Teşkilat’ta Altay oğlu Enderi kurtarabilecek mi? Enderi kim bulacak?

Teşkilat dizisinin yeni bölümünde gözler Altay ve oğlu Ender’e çevriliyor. Karısının ölümünün ardından yeniden teşkilat ekibine katılan Altay, oğlunu kaçıranların peşine düşüyor. Ender’in yerini bulabilmek için zamana karşı yarışan Altay, olayın arkasındaki isimleri ortaya çıkarmaya çalışırken beklenmedik gelişmelerle karşılaşıyor. Soruşturma sırasında karşısına çıkan kişi, Altay için büyük bir şaşkınlığa neden oluyor. Peki, Teşkilat’ta Altay oğlunu kurtarabilecek mi? Ender’i kim bulacak?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Teşkilat’ta Altay oğlu Enderi kurtarabilecek mi? Enderi kim bulacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 19:51
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 19:51

’ın yeni bölümünde Altay için zorlu bir mücadele başlıyor. Eşinin ölümünün ardından yeniden göreve dönen Altay, bu kez oğlunu bulmak için harekete geçiyor. Ender’in kaçırılmasıyla birlikte olayın arkasındaki kişileri araştırmaya başlayan Altay, hem teşkilatın imkânlarını kullanıyor hem de kendi yöntemleriyle ipuçlarını takip ediyor. Yürüttüğü araştırma sırasında karşılaştığı bir isim, tüm dengeleri değiştirecek bir gelişmeye neden oluyor. Peki, Teşkilat’ta Ender’i kim bulacak? Altay oğlunu kurtarabilecek mi?

TEŞKİLAT’TA ALTAY OĞLU ENDERİ KURTARABİLECEK Mİ?

Teşkilat dizisinde heyecan giderek yükselirken gözler Altay ve oğlu Ender'e çevrildi. Oğlunun kaçırılmasının ardından harekete geçen Altay, bu olayın arkasındaki isimlere ulaşabilmek için Ulak'ın peşine düşecek. Hem bir baba olarak oğlunu kurtarmak hem de olayın perde arkasını ortaya çıkarmak isteyen Altay, zorlu bir mücadele verecek.

Teşkilat’ta Altay oğlu Enderi kurtarabilecek mi? Enderi kim bulacak?

Dizide yaşanacak gelişmelere göre Ender'in önümüzdeki üç bölüm içerisinde kurtarılması bekleniyor. Altay'ın kişisel mücadelesinde önemli bir dönüm noktası yaşanacak. Ender'e kavuşmasının ardından Altay'ın yeniden operasyonel görevlerine dönerek sahadaki aktif rolünü üstleneceği konuşuluyor.

ENDERİ KİM BULACAK?

Teşkilat’ta Ender’in akıbeti merak edilirken, yeni bölümde yaşanacak gelişmenin ayrıntıları da ortaya çıkıyor. Altay’ın kaçırılan oğlunu kurtarmak için verdiği mücadelede en büyük sürpriz Azra’dan gelecek. Ender’i bulacak ve Altay’ın oğlunu kurtaracak kişi Azra olacak.

Teşkilat’ta Altay oğlu Enderi kurtarabilecek mi? Enderi kim bulacak?

Bu gelişmeyle birlikte Azra’nın hikâyedeki konumu da değişecek. Altay’ın oğlunun kurtarılmasında önemli bir rol üstlenecek olan Azra, bundan sonra Teşkilat tarafında yer alacak. Ender’in kaçırılmasıyla başlayan gerilim, Azra’nın hamlesiyle farklı bir noktaya taşınacak ve Teşkilat cephesinde dengeler yeniden değişecek.

TEŞKİLAT 186. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ender’in kaçırılmasından sonra öfkelenen Altay, yuvaya döner; ama onun en büyük önceliği oğluna kavuşmaktır. Altay’ın öfkesi onu Tuğrul Başkan ile karşı karşıya getirir.

Teşkilat’ta Altay oğlu Enderi kurtarabilecek mi? Enderi kim bulacak?

Korkut ve Yahya arasında büyük bir hesaplaşma yaşanırken Şahin, hesap etmediği sonuçlara katlanmak zorunda kalır. Bahar’ın nihayet sahaya inmesi ise Korkut için bir başka zorluk olacaktır.

Teşkilat’ta Altay oğlu Enderi kurtarabilecek mi? Enderi kim bulacak?

Ulak, Ender vasıtasıyla Altay’ı ve Teşkilat’ı yenme peşindedir. Azra ise bu büyük denklemde en önemli rollerden birini oynayacaktır. Düşman amacına ulaşamayacaktır çünkü artık kurt uyanmıştır…

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Teşkilat Azra kimdir, Bensu Soral kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, eşi kim ve hangi dizilerde oynadı?
Teşkilat 7. Sezonun yeni lideri Tuğrul Aslansoy kimdir? Tuğrul Aslansoy’un kurduğu ekibin başına kim geçecek?
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#teşkilat
#Azra
#Altay
#Ender
#Diziler
#Tuğrul Başkan
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.