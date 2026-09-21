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Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 15:51

Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç'u buluşturan Soy filmi! Nefes kesen mistik korku

Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç, zaman ve hafıza temaları etrafında şekillenen Soy filminde buluştu. Nefes kesen mistik korku dolu hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken Türk-Arap yapımı film henüz yayınlanmadan büyük ilgi görmeyi başardı. İki başarılı oyuncunun uyumu ise izleyiciden tam puan almayı başardı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç'u buluşturan Soy filmi! Nefes kesen mistik korku
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 15:51

Sinema dünyasının büyük bir merakla beklenen projeleri arasında yer alan Soy filminde, ve birlikte performans sergiledi. Türk-Arap ortak yapımı olarak izleyici karşısına çıkmaya gün sayan film, iki başarılı oyuncuyu bir araya getirdi. zaman ve hafıza temaları etrafında şekillenen Soy filmi için geri sayım başladı. Psikolojik korku-gerilim türündeki film, henüz yayınlanmadan büyük ses getirmeyi başardı. Tuba Büyüküstün'ün konuk oyuncu olarak rol aldığı iddialı projenin detayları ise izleyiciler tarafından merak edildi. Nefes kesen mistik korku dolu hikayesiyle dikkatleri üzerine çeken Soy filmi, birbirinden başarılı oyuncuları aynı çatı altında topladı. Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç ikilisinin uyumu ise izleyiciden tam puan almayı başardı.

SOY FİLMİ TUBA BÜYÜKÜSTÜN VE BARIŞ ARDUÇ'U BULUŞTURDU!

Türk-Arap ortak yapımı olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Soy filmi, birbirinden başarılı isimleri bir araya getirdi. Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Barış Arduç, Mehmet Yılmaz Ak, Özge Özacar ve Tamer Levent'in paylaştığı iddialı filmde Tuba Büyüküstün konuk oyuncu olarak yer aldı. Büyüküstün ve Arduç'u buluşturan proje, henüz yayınlanmadan büyük ilgi görmeyi başardı.

Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç'u buluşturan Soy filmi! Nefes kesen mistik korku

Geçtiğimiz haftalarda ilk kısa tanıtımı yayınlanan Soy filmi, zaman ve hafıza temaları etrafında şekilleniyor. Geçmişten günümüze uzanan kadim bir laneti konu alan iddialı film, 9 Ekim 2026 tarihinde vizyona giriyor. O3 Medya ve Rozam Media'nın yapımını üstlendiği gerilim türündeki projenin hikayesi Turki Al-Sheikh’e ait. Şükrü Necati Şahin ve Melih Özyılmaz'ın senaryosunu yazdığı , uluslararası usta isim Maxime Alexandre'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Soy filmi, sinema dünyasında ezber bozmaya geliyor.

Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç'u buluşturan Soy filmi! Nefes kesen mistik korku

Uluslararası yapım şirketi Rozam Media'nın Türkiye'deki ilk projesi Soy, birbirinden başarılı isimleri buluşturuyor. Türk-Arap ortak yapımı olarak seyircinin beğenisine sunulacak Soy filmi, çok yakında beyaz perdede yerini alıyor. Yayınlanmaya gün sayan ve merakla beklenen proje, gerilim türüyle izleyiciyi sinemaya doyurmaya geliyor.

Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç'u buluşturan Soy filmi! Nefes kesen mistik korku

PSİKOLOJİK KORKU VE GERİLİM TÜRÜNDE BEYAZPERDEYE ÇIKACAK!

Psikolojik korku ve gerilim türünde beyazperdeye çıkmaya gün sayan Soy filmi, geçmişle bugün arasında kurduğu bağ üzerinden kadim bir lanetin izini süren karanlık ve gizemli bir hikayeyi seyirciyle buluşturuyor. Tanıtımıyla izleyicide büyük bir merak uyandıran film, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla henüz yayınlanmadan büyük ses getiriyor.

Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç'u buluşturan Soy filmi! Nefes kesen mistik korku

Orijinal hikayesi, Suudi Arabistan Genel Eğlence Ototiresi (GEA) Başkanı ve Kraliyet Sarayı Bakanı Turki Al-Sheikh’e ait olan Soy filminde; ölüm döşeğindeki dedesinin çağrısıyla konağa giden Can ve arkadaşları, sisle dış dünyayla bağlantısını koparıyor. Arkadaş grubu hayatta kalmaya çalışırken, hem konağın sırlarıyla hem de kendi iç hesaplaşmalarıyla yüzleşiyor.

Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç'u buluşturan Soy filmi! Nefes kesen mistik korku

Türkiye’de ve dünya çapında vizyona girmeye hazırlanan, mistik gerilim ve korku türündeki iddialı yerli yapım, zaman ve hafıza temaları etrafında şekilleniyor. Geçmişten günümüze uzanan kadim bir lanetin izini süren karanlık, gizemli ve psikolojik derinliği yüksek bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak olan film, Türkiye'nin çok sevilen ve güçlü oyuncularını bir araya getiriyor.

Başrollerinde; Farah Zeynep Abdullah, Barış Arduç, Mehmet Yılmaz Ak, Özge Özacar ve Tamer Levent'in yer aldığı Soy filminde Tuba Büyüküstün konuk oyuncu olarak boy gösteriyor. Korku ve gerilim sinemasındaki görsel ustalığı ve atmosferik anlatımıyla tanınan dünyaca ünlü görüntü yönetmeni ve yönetmen Maxime Alexandre'ın çektiği film, ilk tanıtımıyla sanat yönetimi ve oyuncu performanslarıyla şimdiden büyük merak uyandırıyor. 

 

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#barış arduç
#Tuba Büyüküstün
#Soy filmi
#Maxime Alexandre
#Turki Al-sheikh
#Medya
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