Honda Kasım 2026 fiyat listesi: İşte Honda Jazz e, HR-V e, ZR-V e, CR-V e güncel fiyatları

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İstanbul
Honda Kasım 2026 fiyat listesini açıkladı. Böylelikle konfor ve teknolojiyi bir arada sunan Jazz e, HR-V e, ZR-V e, CR-V e modellerinin güncel fiyatları belli oldu. Otomobil almak için yıl sonunu bekleyenlerin merakla beklediği Honda Kasım ayı fiyat listesinde özellikle HR-V e’de uygulanan kampanyalı fiyatlar heyecana neden oldu.
Açıklanan Honda Kasım 2026 fiyat listesine göre Japon otomobil markasının en erişilebilir fiyatlı seçeneği 2.600.000 TL’lik kampanyalı satış fiyatıyla HR-V e:HEV (1.5L Hibrit Elegance Otomatik) oldu. Listelenen modeller arasında zirvede yer alan en yüksek fiyatlı model ise 6.345.000 TL etiket fiyatıyla CR-V e:HEV (2.0L Hibrit Advance Otomatik) olarak öne çıktı. İşte ayrıntılar…
1.5L Hibrit Crosstar Otomatik 2.665.000 TL
1.5L Hibrit Elegance Otomatik 2.600.000 TL
1.5L Hibrit Advance Otomatik 2.770.000 TL
2.0L Hibrit Advance Otomatik 5.530.000 TL
2.0L Hibrit Advance Otomatik 5.770.000 TL
2.0L Hibrit Advance Otomatik 6.345.000 TL