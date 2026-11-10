TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

Honda Kasım 2026 fiyat listesi: İşte Honda Jazz e, HR-V e, ZR-V e, CR-V e güncel fiyatları

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 11:27
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
Honda Kasım 2026 fiyat listesi: İşte Honda Jazz e, HR-V e, ZR-V e, CR-V e güncel fiyatları

Honda Kasım 2026 fiyat listesini açıkladı. Böylelikle konfor ve teknolojiyi bir arada sunan Jazz e, HR-V e, ZR-V e, CR-V e modellerinin güncel fiyatları belli oldu. Otomobil almak için yıl sonunu bekleyenlerin merakla beklediği Honda Kasım ayı fiyat listesinde özellikle HR-V e’de uygulanan kampanyalı fiyatlar heyecana neden oldu.

2
Honda Kasım 2026 fiyat listesi: İşte Honda Jazz e, HR-V e, ZR-V e, CR-V e güncel fiyatları

Açıklanan Honda Kasım 2026 fiyat listesine göre Japon otomobil markasının en erişilebilir fiyatlı seçeneği 2.600.000 TL’lik kampanyalı satış fiyatıyla HR-V e:HEV (1.5L Hibrit Elegance Otomatik) oldu. Listelenen modeller arasında zirvede yer alan en yüksek fiyatlı model ise 6.345.000 TL etiket fiyatıyla CR-V e:HEV (2.0L Hibrit Advance Otomatik) olarak öne çıktı. İşte ayrıntılar…

3
Honda Kasım 2026 fiyat listesi: İşte Honda Jazz e, HR-V e, ZR-V e, CR-V e güncel fiyatları

JAZZ E KASIM 2026 FİYATLARI

1.5L Hibrit Crosstar Otomatik 2.665.000 TL

4
Honda Kasım 2026 fiyat listesi: İşte Honda Jazz e, HR-V e, ZR-V e, CR-V e güncel fiyatları

HR-V E KASIM 2026 FİYATLARI 

1.5L Hibrit Elegance Otomatik 2.600.000 TL

1.5L Hibrit Advance Otomatik 2.770.000 TL

5
Honda Kasım 2026 fiyat listesi: İşte Honda Jazz e, HR-V e, ZR-V e, CR-V e güncel fiyatları

ZR-V E KASIM 2026 FİYATLARI

2.0L Hibrit Advance Otomatik 5.530.000 TL

6
Honda Kasım 2026 fiyat listesi: İşte Honda Jazz e, HR-V e, ZR-V e, CR-V e güncel fiyatları

PRELUDE E KASIM 2026 FİYATLARI 

2.0L Hibrit Advance Otomatik 5.770.000 TL

7
Honda Kasım 2026 fiyat listesi: İşte Honda Jazz e, HR-V e, ZR-V e, CR-V e güncel fiyatları

CR-V E KASIM 2026 FİYATLARI

2.0L Hibrit Advance Otomatik 6.345.000 TL

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.