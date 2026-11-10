Honda Kasım 2026 fiyat listesi: İşte Honda Jazz e, HR-V e, ZR-V e, CR-V e güncel fiyatları

Honda Kasım 2026 fiyat listesini açıkladı. Böylelikle konfor ve teknolojiyi bir arada sunan Jazz e, HR-V e, ZR-V e, CR-V e modellerinin güncel fiyatları belli oldu. Otomobil almak için yıl sonunu bekleyenlerin merakla beklediği Honda Kasım ayı fiyat listesinde özellikle HR-V e’de uygulanan kampanyalı fiyatlar heyecana neden oldu.