Mercedes-Benz'de fabrika alarmı! İki tesis için kapanma tehlikesi

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz'de yüksek maliyetler fabrika kapatma tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Almanya'daki üretim tesislerine yönelik yeni yatırımlarını askıya alan şirket, mevcut fabrikaların geleceğini de gözden geçirmeye başladı. Yönetimin önündeki en kritik seçeneklerden biri ise iki tesisin kapatılması.

Deutsche Welle'nin aktardığına göre Mercedes-Benz yönetimi, perşembe günü yaptığı değerlendirmede Almanya'daki fabrikalara yönelik tüm yeni yatırımları durdurma konusunda uzlaştı. AFP'nin ulaştığı şirket içi bilgilendirme yazısında, Mercedes-Benz Yönetim Kurulu Üyesi ve Üretimden Sorumlu Yönetici Michael Schiebe, kararın yönetim kurulu tarafından alındığını çalışanlara duyurdu. Karar, şirket yönetimi ile iş konseyi ve IG Metall sendikası arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde geldi.