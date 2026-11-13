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Mercedes-Benz'de fabrika alarmı! İki tesis için kapanma tehlikesi

KAYNAK:
Serhat Yıldız
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GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 10:59
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GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 10:59
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Mercedes-Benz'de fabrika alarmı! İki tesis için kapanma tehlikesi

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz'de yüksek maliyetler fabrika kapatma tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Almanya'daki üretim tesislerine yönelik yeni yatırımlarını askıya alan şirket, mevcut fabrikaların geleceğini de gözden geçirmeye başladı. Yönetimin önündeki en kritik seçeneklerden biri ise iki tesisin kapatılması.

Deutsche Welle'nin aktardığına göre Mercedes-Benz yönetimi, perşembe günü yaptığı değerlendirmede Almanya'daki fabrikalara yönelik tüm yeni yatırımları durdurma konusunda uzlaştı. AFP'nin ulaştığı şirket içi bilgilendirme yazısında, Mercedes-Benz Yönetim Kurulu Üyesi ve Üretimden Sorumlu Yönetici Michael Schiebe, kararın yönetim kurulu tarafından alındığını çalışanlara duyurdu. Karar, şirket yönetimi ile iş konseyi ve IG Metall sendikası arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde geldi.

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Mercedes-Benz'de fabrika alarmı! İki tesis için kapanma tehlikesi

MERCEDES-BENZ'DE İKİ FABRİKA İÇİN KAPANMA İHTİMALİ

Mercedes-Benz yönetimi, Almanya'daki fabrikaların geleceği konusunda artık daha sert kararların gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Britta Seeger, kurum içi iletişim platformunda yayımlanan röportajında, Almanya'daki üretim tesislerinin ekonomik açıdan sürdürülebilir olup olmadığının ayrıntılı biçimde incelenmesi gerektiğini söyledi.

Seeger'e göre şirketin öncelikle hangi fabrikalarda üretime devam etmenin finansal açıdan mümkün olduğunu belirlemesi gerekiyor. Fabrika kapatmak istemediklerini vurgulayan Seeger, buna rağmen mevcut maliyet baskısının bu seçeneği daha ciddi biçimde değerlendirmeyi zorunlu hale getirdiğini ifade etti.

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Mercedes-Benz'de fabrika alarmı! İki tesis için kapanma tehlikesi

ALMANYA'DA İŞÇİLİK MALİYETİ DOĞU AVRUPA'NIN 5 KATI

Mercedes-Benz'in Almanya'daki üretim faaliyetlerini zorlaştıran en önemli sorunların başında yüksek işçilik giderleri geliyor. Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Michael Schiebe, ülkedeki mevcut maliyet seviyelerinin yeni yatırımlar açısından ciddi bir engel oluşturduğunu belirtti.

Şirketin hesaplamalarına göre Almanya'daki iş gücü maliyetleri, bazı durumlarda Doğu Avrupa'daki üretim tesislerinin beş katına kadar ulaşabiliyor.

Üstelik fark yalnızca çalışan ücretleriyle sınırlı değil. İdari giderlerde de Doğu Avrupa'daki fabrikalar, Almanya'daki tesislere kıyasla önemli maliyet avantajlarına sahip.

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Mercedes-Benz'de fabrika alarmı! İki tesis için kapanma tehlikesi

MALİYETLER DÜŞMEZSE FABRİKALAR KAPANABİLİR

Mercedes-Benz yönetiminin daha önce yaptığı açıklamalar da Almanya'daki üretimin geleceğine ilişkin riskleri ortaya koyuyor. Michael Schiebe, maliyetlerin yeterince düşürülememesi durumunda Almanya'daki iki üretim tesisinin kapatılmasının kaçınılmaz hale gelebileceği uyarısında bulunmuştu. Şirketin yeni yatırımları askıya alma kararı, söz konusu uyarının ardından geldi. Yönetim, Almanya'daki fabrikaların ekonomik koşullarını yeniden değerlendirirken işçilik ve üretim giderlerinde beklenen iyileşmenin sağlanamaması halinde iki tesisin kapatılması seçeneğini gündemde tutuyor.

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