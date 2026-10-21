Peugeot Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Peugeot e-208, 308, 408, 2008, 3008, 5008 güncel fiyatları

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İstanbul
Merakla beklenen Peugeot Ekim 2026 fiyat listesi kamuoyu ile paylaşıldığı andan itibaren yoğun ilgi gördü. Fransız otomotiv devi hem benzinli hem de elektrikli motor seçenekleri ile piyasada büyük bir yer kaplarken, birbirinden şık modelleri ile de adından sıkça söz ettiriyor. Bu kapsamda Peugeot e-208, 308, 408, 2008, 3008, 5008 güncel fiyatları da kullanıcıların gündeminden düşmüyor…
Peugeot’nun Ekim 2026 fiyat listesi ile ilgili detaylar netleşti. Açıklanan güncel rakamlara göre markanın en uygun fiyatlı modeli 2.080.000 TL’lik satış etiketiyle E-208 GT 100kW olurken, listenin en yüksek fiyatlı modeli ise 3.750.000 TL ile 5008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 olarak öne çıktı. İşte gündemden düşmeyen Peugeot Ekim 2026 fiyat listesinin detayları…
E-208 GT 100kW 2.080.000 TL
Yeni 308 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.360.000 TL
Yeni 308 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.695.000 TL
408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.685.000 TL
408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.028.000 TL
2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.353.000 TL
2008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.632.000 TL
E-2008 ALLURE 115kW 2.245.000 TL
E-2008 GT 115kW 2.400.000 TL
3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.967.000 TL
3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.390.000 TL
E-3008 Allure 157kW (210hp) 3.384.000 TL
E-3008 GT 157kW (210hp) 3.585.000 TL
5008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.426.000 TL
5008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.750.000 TL
E-5008 Allure 157kW (210hp) 3.573.000 TL
E-5008 GT 157kW (210hp) 3.717.000 TL