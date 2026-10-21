Peugeot Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Peugeot e-208, 308, 408, 2008, 3008, 5008 güncel fiyatları

Merakla beklenen Peugeot Ekim 2026 fiyat listesi kamuoyu ile paylaşıldığı andan itibaren yoğun ilgi gördü. Fransız otomotiv devi hem benzinli hem de elektrikli motor seçenekleri ile piyasada büyük bir yer kaplarken, birbirinden şık modelleri ile de adından sıkça söz ettiriyor. Bu kapsamda Peugeot e-208, 308, 408, 2008, 3008, 5008 güncel fiyatları da kullanıcıların gündeminden düşmüyor…