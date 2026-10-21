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Peugeot Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Peugeot e-208, 308, 408, 2008, 3008, 5008 güncel fiyatları

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 15:02
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1
Peugeot Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Peugeot e-208, 308, 408, 2008, 3008, 5008 güncel fiyatları

Merakla beklenen Peugeot Ekim 2026 fiyat listesi kamuoyu ile paylaşıldığı andan itibaren yoğun ilgi gördü. Fransız otomotiv devi hem benzinli hem de elektrikli motor seçenekleri ile piyasada büyük bir yer kaplarken, birbirinden şık modelleri ile de adından sıkça söz ettiriyor. Bu kapsamda Peugeot e-208, 308, 408, 2008, 3008, 5008 güncel fiyatları da kullanıcıların gündeminden düşmüyor…

2
Peugeot Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Peugeot e-208, 308, 408, 2008, 3008, 5008 güncel fiyatları

Peugeot’nun Ekim 2026 fiyat listesi ile ilgili detaylar netleşti. Açıklanan güncel rakamlara göre markanın en uygun fiyatlı modeli 2.080.000 TL’lik satış etiketiyle E-208 GT 100kW olurken, listenin en yüksek fiyatlı modeli ise 3.750.000 TL ile 5008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 olarak öne çıktı. İşte gündemden düşmeyen Peugeot Ekim 2026 fiyat listesinin detayları…

3
Peugeot Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Peugeot e-208, 308, 408, 2008, 3008, 5008 güncel fiyatları

PEUGEOT E-208 EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

E-208 GT 100kW 2.080.000 TL

4
Peugeot Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Peugeot e-208, 308, 408, 2008, 3008, 5008 güncel fiyatları

PEUGEOT 308 EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

Yeni 308 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.360.000 TL

Yeni 308 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8 2.695.000 TL

5
Peugeot Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Peugeot e-208, 308, 408, 2008, 3008, 5008 güncel fiyatları

PEUGEOT 408 EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

408 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.685.000 TL 

408 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.028.000 TL

6
Peugeot Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Peugeot e-208, 308, 408, 2008, 3008, 5008 güncel fiyatları

PEUGEOT 2008 VE E-2008 EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

2008 ALLURE 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.353.000 TL

2008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.632.000 TL

E-2008 ALLURE 115kW 2.245.000 TL

E-2008 GT 115kW 2.400.000 TL

7
Peugeot Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Peugeot e-208, 308, 408, 2008, 3008, 5008 güncel fiyatları

PEUGEOT 3008 VE E-3008 EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

3008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 2.967.000 TL

3008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.390.000 TL

E-3008 Allure 157kW (210hp) 3.384.000 TL

E-3008 GT 157kW (210hp) 3.585.000 TL

8
Peugeot Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: İşte Peugeot e-208, 308, 408, 2008, 3008, 5008 güncel fiyatları

PEUGEOT 5008 VE E-5008 EKİM 2026 FİYAT LİSTESİ

5008 Allure 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.426.000 TL

5008 GT 1.2 Hybrid 145hp eDCS6 3.750.000 TL

E-5008 Allure 157kW (210hp) 3.573.000 TL

E-5008 GT 157kW (210hp) 3.717.000 TL

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