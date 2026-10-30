Volkswagen'de 5,9 milyar dolarlık dev zarar

VOLKSWAGEN'DE 100 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM AZALTIMI

Alman otomotiv devinin krizden çıkış planının en dikkat çeken ayağını ise istihdam azaltımı oluşturuyor. Volkswagen CEO'su Oliver Blume, 2030 yılına kadar toplam 100 bin kişilik istihdam azaltımı konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bu sayının 50 bin kişilik bölümü için daha önce karar alınmıştı.

Yaklaşık 660 bin çalışanı bulunan şirketin planları bununla da sınırlı değil. Volkswagen, on yılın sonuna kadar satışa sunduğu model yelpazesini yarıya indirmeyi ve Almanya'daki dört fabrikasını kapatmayı hedefliyor.

Şirket, ABD tarifelerinin yarattığı maliyet baskısını hafifletmeye çalışırken BYD başta olmak üzere Çinli üreticilerin yükselişi karşısında da rekabet gücünü korumaya uğraşıyor.