İYİ Parti'de seçim üçüncü tura kaldı! Yeni genel başkan Müsavat Dervişoğlu

27 Nisan 2024 17:10 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 22:08

YRP'den emekli maaşı çağrısı: En düşük asgari ücret kadar olsun

YRP'den emekli maaşı çağrısı: En düşük asgari ücret kadar olsun

Canlı Anlatım Özeti







KORAY AYDIN'A DESTEK İSTEDİ



TOLGA AKALIN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI

ADAYLAR SLOGANLARLA KARŞILANDI

1302 KAYITLI DELEGE OY KULLANACAK

4 ADAY YARIŞIYOR

27.04.2024 22:05

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Dervişoğlu'nu tebrik etti. Özel, "İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Sn. Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. İYİ Parti'nin kuruluşundan bu yana Genel Başkanlık görevini üstlenen Sn. Meral Akşener'e bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluklar diliyorum." dedi.

27.04.2024 21:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti.

27.04.2024 21:15

Meral Akşener, İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik ederek başarılar diledi.

27.04.2024 20:47

3. turda en çok oyu alan Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti'ni yeni genel başkanı oldu. Dervişoğlu, yaptığı ilk açıklamada, "Çok mutluyum, layık olmak için çalışacağım. Emin olun hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

Dervişoğlu, 611 rakibi Koray Aydın ise 548 oy aldı.

27.04.2024 20:10

KORAY AYDIN'A DESTEK İSTEDİ

Adaylardan Günay Kodaz, ikinci tur oylamadan sonra kürsüye çıkarak, kendisine oy vermediğini belirtti. Kodaz, "Bana oy verenleri Koray Aydın'a destek vermeye çağırıyorum" dedi.

27.04.2024 19:00

İYİ Parti'de seçim 3. tura kaldı. İkinci turda Müsavat Dervişoğlu 570, Koray Aydın 565 oy aldı. Üçüncü oylama 19.30'da gerçekleşti.

27.04.2024 17:40

TOLGA AKALIN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

İYİ Parti Genel Başkan Adaylarından Mehmet Tolga Akalın, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

27.04.2024 17:15

SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI

İYİ Parti’nin 5. Olağanüstü Kurultayında başkanlık seçimi için ilk tur tamamlandı. Adaylardan Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Mehmet Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı. Seçimlere ikinci tur ile devam edilecek.

27.04.2024 12:00

ADAYLAR SLOGANLARLA KARŞILANDI

Kurultayda, genel başkanlığa aday olan Grup Başkanı Koray Aydın, salona gelişinde "İyi'ler kol kola Koray Aydın'la", Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu "İyi'lerin birleştirici gücü Müsavat Dervişoğlu", Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ise "Bozkurt Tolga" sloganıyla karşılandı.

İyi Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun'un açılış konuşmasının ardından, Divan Başkanlığına, delegelerin önerisi üzerine Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin seçildi. Divan Başkanlığının oluşmasının ardından kurultay çalışmalarına başladı

27.04.2024 11:00

1302 KAYITLI DELEGE OY KULLANACAK

ATO Congresium'da gerçekleşecek kurultayda Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, Grup Başkanı Koray Aydın, Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın ve Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz yarışacak. İYİ Parti Kurultayı'nda 1302 kayıtlı delege oy kullanıyor.

27.04.2024 10:00

4 ADAY YARIŞIYOR

İYİ Parti'de bugün kongre heyecanı yaşanıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde umduğunu bulamayan İYİ Parti, Meral Akşener’in görevi bırakacağını açıklamasının ardından olağanüstü kurultaya gitti. Seyircisiz salonda 4 aday genel başkanlık için yarışıyor.