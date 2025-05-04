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 | Yusuf Özgür Bülbül

Kamuoyu Araştırmacısı Kulat’tan provokasyon uyarısı: Kritik süreçteyiz!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından saldırı gerçekleştirildi. TGRT Haber’de yayımlanan Gündem Özel programında konuşan Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, “Bu süreçte provokasyonlar olabilir” dedi.

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 22:38
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 22:42

Vefat eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gerçekleştirilen saldırı, geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, bu hassas dönemde provokasyonların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Kulat, TGRT Haber'deki Gündem Özel programına katılarak Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini ifade etti. Saldırı anına ait görüntüleri dikkatle incelediğini belirten Kulat, özellikle siyasilerin ve ülkeyi karıştırmak isteyenlerin hedefinde olan kişilerin daha özenli davranması gerektiğini vurguladı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1919104117001146376

“DAHA ÇOK DİKKAT ETMELERİ GEREKİYOR”

Kulat, "Türkiye kritik bir süreçten geçiyor. Saldırı anını birkaç kez izledim. Çok dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle siyasiler, ülkemizi karıştırmaya çalışanların hedefinde olan insanlar ve hepsinin daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Eğer bu kişinin elinde başka bir yaralayıcı alet olsaydı farklı konular konuşuyor olurduk. Koruma zaafı olduğunu düşünüyorum, buradan ders çıkarmak lazım." diye konuştu.

Kamuoyu Araştırmacısı Kulat’tan provokasyon uyarısı: Kritik süreçteyiz!

Ayrıca, saldırganın üzerinde başka bir yaralayıcı alet olması durumunda çok daha vahim sonuçlar doğabileceğine dikkat çeken Kulat, koruma zafiyeti olduğu düşüncesini dile getirdi ve bu olaydan ders çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Eski Milletvekili Ayhan Bilgen ise dokunulmazlığın suç işleme özgürlüğü anlamına gelmediğini savundu. Siyasetçilerin nefret suçu işlemekte bu kadar rahat olmasının, toplumdaki öfkenin çatışmaya dönüşmesini engellemeyi imkansız hale getireceğini dile getiren Bilgen, küçük bir kıvılcımın ülkeyi büyük bir kırılmayla karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulundu. Bilgen, "Dokunulmazlık suç işleme özgürlüğü değildir. Siyasetçiler nefret suçu işlemede bu kadar rahat olursa, toplumda öfkenin çatışmaya dönüşmesini asla engelleyemeyiz. Bir kıvılcımın bu ülkeyi büyük bir kırılmayla karşı karşıya bırakacağını görmeliyiz." şeklinde konuştu.

“ZAMANLAMA MANİDAR”

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Yücel Koç da olayın zamanlamasının ciddi bir provokasyon işareti taşıdığını ifade etti. Güvenlik açığının sorgulanması gerektiğini belirten Koç, "Zamanlama açısından ciddi bir provokasyon. Güvenlik açığını sorgulamak gerekir. Amacı daha farklı da olabilirdi." dedi.

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